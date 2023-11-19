الأرصاد الجوية: أمطار على شمال مصر وتوقعات بسيول في سيناء

تشهد مصر، حالة من عدم الاستقرار الجوي، وانخفاض في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار على العاصمة، وشرق البلاد، وبعض محافظات الوجه البحري.

تعطيل الدراسة

وتم تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بقرار من محافظ الإقليم في محافظات مصر الشمالية، مثل الإسكندرية، ومطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتترك وزارة التربية والتعليم المصرية، قرار تعطيل الدراسة، بسبب سوء الأحوال الجوية في يد المحافظين.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه حسب صور الأقمار الصناعية، تشهد العاصمة، وشرق البلاد، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، أمطار متفاوتة الشدة.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يشهد غدا الاثنين، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع احتمال تحولها لسيول في شمال ووسط سيناء، بالتزامن مع نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد.

توقعات الأرصاد الجوية

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا الاثنين، طقس لطيف نهاراً على العاصمة، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

وتابعت: كما تشهد جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، طقس معتدل الحرارة.

وأوضحت، فيما تشهد أغلب أنحاء البلاد ليلا، طقس مائل للبرودة.

اضطراب الملاحة في البحر المتوسط

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد الملاحة في البحر المتوسط، اضطرابا غدا الاثنين، مع تراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين هي:

القاهرة: العظمى: 24 درجة، والصغرى 19.

الإسكندرية: العظمى، 23 والصغرى 17.

مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 14.

أسوان: العظمى 28 درجة، والصغرى 18.