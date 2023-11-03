الإنذار الأحمر.. بيان هام من الأرصاد الجوية السعودية

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية السعودية، تنبيه (إنذار أحمر) من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة أماكن والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز عبر منصة “إكس” تغريدة قال فيها إن الأمطار سوف تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية، وبحسب المركز فإن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

الأرصاد الجوية السعودية أمطار غزيرة على الرياض

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على العاصمة الرياض، ومحافظات الخرج، والحريق، والدرعية، والدلم، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بنو تميم، وضرما، ومرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 02:00 من مساء يوم الثالث من نوفمبر .

صورة من الأرشيف

وحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي العلا، وخيبر وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.

صورة من الأرشيف