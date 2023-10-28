اضطرابات جوية و صواعق رعدية في مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار شديدة الغزارة، صاحبتها اضطرابات جوية وانعدام في الرؤية الأفقية مع تساقط البرد، وجريان السيول في الوديان، وارتفاع الأمواج إضافة إلى صواعق رعدية.



وصاحبت هطول الأمطار رياح قوية وصواعق رعدية، وامتلأت الشوارع خصوصا في منطقة العزيزية بالمياه، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وإجبار قائدي المركبات على التوقف خوفًا من كثرة المياه المتدفقة وخصوصا أصحاب السيارات الصغيرة.

وانتشرت الفرق الأمنية من الدوريات والمرور علاوة على آليات الدفاع المدني في الشوارع الرئيسية والميادين العامة لمباشرة أية حالات نظرًا إلى غزارة الأمطار.



وشملت الحالة الجوية المضطربة العاصمة المقدسة، إضافة إلى مدن ومحافظات رابغ، وخليص، والكامل، وأضم، وميسان والطائف، والشعيبة، وبحرة.





كما شهدت محافظة جدة هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، شملت أرجاؤها خاصة الأجزاء الشرقية، لتواجد السحب على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.







وفي سياق متصل، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على المتابعة الميدانية للحالة المطرية والجاهزية، والاستعداد للحالات الطارئة، كما ظهر رجالها في حالة تأهب داخل المسجد الحرام.





وفي منطقة حائل هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار، حسب مركز الأرصاد.





