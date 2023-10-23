أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، إندارات باللون الأصفر والأحمر للأهالي في العديد من المناطق، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.





وتوقع المركز في إنذار باللون الأحمر، لأهالي مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان للسيول تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين.





كما أصدر المركز، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي الباحة وعسير والمدينة المنورة، حيث توقع هطول أمطار متوسطة وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعع رعدية، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين على الباحة وعسير.





بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الإثنين بمشيئة الله.







وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.







كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.







يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطرقت بالأمس عن تفاصيل إعصار “تيج”فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

ولفتت أن تلك الأعاصير غير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.

وبدأ إعصار تيج فى ضرب مناطق أرخبيل سقطرى فى اليمن منذ ساعات الفجر الأولى وسط استمرار هطول الأمطار بغزارة في عدد من مناطق الأرخبيل.