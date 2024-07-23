فريق التحرير by فريق التحرير

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إعصار يغلق أسواق البورصة والمكاتب في تايوان

يصل الإعصار إلى الساحل الشمالي الشرقي غداً الأربعاء ويستمر حتى صباح الخميس.

فريق التحرير by فريق التحرير

مع اقتراب إعصار جايمي في تايوان تم إغلاق البورصة فيما ألغت الحكومة مناورات عسكرية في البلاد، ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الشمالي الشرقي غداً الأربعاء ويستمر حتى صباح الخميس. وفقا لوكالة بلومبرغ.

ولن تجري تداولات الأوراق المالية أو العملات أو الدخل الثابت يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات من بورصتها.

وستعلق تايبيه العمل والفصول الدراسية وسوق الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار مع اقتراب إعصار جايمي من تايوان مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.

التحذير من إعصار جايمي

وكانت السلطات قد أصدرت تحذيراً اليوم الثلاثاء من أن العاصفة تمثل خطر على الناس وألغت بعض رحلات السفن والرحلات الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن التحذير صدر صباحاً بالنسبة لمناطق نيو تايبيه وييلان وهوالين وتايتونج بشرق تايوان، مما يعني أنه من المتوقع أن تكون هذه المناطق ضمن الإطار الخارجي للإعصار خلال 18 ساعة.

وفي وقت صدور التحذير، كان الإعصار على بعد 470 كيلومتراً جنوب شرق كايب الوانبي، النقطة الواقعة في أقصى جنوب تايوان.

إعصار
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فريق التحرير

فريق التحرير

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