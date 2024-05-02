شهدت مدن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية هطول أمطارا غزيرة، مما أثار مخاوف من تعطل حركة المرور وارتفاع منسوب المياه في عدة مدن. يأتي هذا الهطول في إطار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.



وفي ظل التغيرات الجوية الأخيرة، قدمت الجهات المعنية تحديثات حول حالة المرور في المنطقة.



ووفقًا لتقارير المراقبة الجوية، فقد شهدت مدن الدمام والقطيف ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المياه، مما أثر على حركة السير والمرور في الطرق المحلية.



ومن بين الطرق المتأثرة، تم تحديد الطرق الرئيسية التي باتت سالكة بصعوبة، وهي: طريق الجبيل و الظهران، وطريق الأمير محمد بن فهد، وطريق خادم الحرمين الشريفين، وطريق الملك خالد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الأمير نايف.



من جهة أخرى، نوهت الجهات المعنية بضرورة تجنب استخدام الطرق التالية حتى إشعار آخر، وهي طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل.



أصدرت الإدارة العامة للمرور في شرق السعودية بياناً بشأن حركة الطرق بعد انتهاء الحالة المطرية، حيث تم فتح الطرق الرئيسية التالية:

طريق الجبيل/الظهران

طريق الأمير محمد بن فهد

طريق خادم الحرمين الشريفين

طريق الملك خالد

طريق الملك عبدالله

طريق الأمير نايف

كما تنوه الإدارة بضرورة تجنب السير عبر الطرق التالية:

طريق الملك فهد

طريق الملك عبدالعزيز

طريق الملك فيصل