شهدت بعض المدن في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء موجة من الأمطار الغزيرة، حيث وصفتها السلطات المختصة والمحللون بأنها استثنائية تاريخياً.



تسببت هذه الأمطار في إغلاق الطرق وتعليق الدراسة في المدارس، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتفعيل اجتماعات أزمات الكوارث.



خلال فترة زمنية قصيرة، شهدت مدن عدة هطول كميات كبيرة من الأمطار، مما أدى إلى إغلاق الأحياء والشوارع الرئيسية نظراً لارتفاع كمية منسوب مياه الأمطار، ففي مدينة عنيزة، شهدت الساعة الأولى من الهطول هطولاً للأمطار بكمية وصلت إلى 70 ملم، ما يمثل نصف المعدل السنوي خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعة. هذا الهطول الغزير تسبب في انجراف الطرق وتشكل السيول في بعض المناطق.

وفي شرق السعودية، تأثرت مدينتي الدمام والخبر بشكل كبير بالأمطار الغزيرة، ما تسبب في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية، بالتزامن مع هذه الظروف الجوية الصعبة، فقد استنفرت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية ورفعت استعداداتها لمواجهة المخاطر والأزمات.

وفي محاولة للحفاظ على سلامة المواطنين، قامت السلطات المحلية بإغلاق الأنفاق والجسور الرئيسية احترازياً، ودعت الجهات المعنية الجميع إلى توخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير موجة الطقس المضطرب في العديد من مناطق المملكة، مع تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول الجارفة. وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق السيول والأودية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفي ظل هذه الأوضاع، أعلنت إدارات التعليم في المنطقة الشرقية والرياض إلغاء الدراسة الحضورية وتحويلها للتعليم عن بُعد، في محاولة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارًا باللون الأحمر لعدد من المناطق، حيث حذر من أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمانة ومرور المنطقة الشرقية يدعون لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار



التفاصيل مع مراسلة أخبار السعودية أنفال الحارثي #نشرة_الظهيرة | #قناة_السعودية pic.twitter.com/cy6UwTn1Sw — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) May 1, 2024