أمطار السعودية تتحول لسيول تغرق السيارات

استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مدينة الدمام شرق السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه الأمطار والسيول السيارات في شوارع مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

? فيديو مباشر

غرق بعض السيارات في

احد أنفاق #الدمام

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥

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. pic.twitter.com/kfVPOjlH4I — طقس (@tqqs) November 2, 2023