حالة جوية ممطرة قوية تشهدها السعودية.. وتحذيرات للقطاع البلدي

أطلق نظام “ماطر” التابع لوزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان في السعودية تحذيرات استباقية للحالة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة.



ووصف النظام “ماطر” الطقس منتصف هذا الأسبوع بالأجواء شديدة الأمطار، المصحوبة أحيانا بالعواصف الرعدية الكثيفة، بالإضافة إلى نزول زخات من البرد، وتوقعات بهبوب رياح نشطة و هبات قوية بفعل تواجد السحب الرعدية الكثيفة.



النظام تم تدشينه مؤخرا لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر لدى القطاع البلدي، في الحالات المطرية وما ينتج عنها، في جميع مناطق المملكة وعلى مستوى 17 أمانة و 268 بلدية، في ظل وقوع حوادث في البنى التحتية للمناطق، بحيث يتم إفادة البلديات بتوجيه المعدات للمناطق التي يكون فيها تجمعات مياه في الوقت المحدد.

و يتوقع أن تسبب الهطولات المطرية ذات الغزارة المتوسطة والغزيرة التي تمتد لساعات طويلة أحيانا في بعض البلديات إلى ارتفاع في منسوب المياه في الطرقات بشكل واضح، بحسب بيان”ماطر”، بالإضافة إلى تشكل السيول وجريان الأودية، وسط تحذيرات من الإقتراب من مجرى السيل خلال تأثير الحالة الجوية .

ونشر النظام قبل قليل، تفاصيل الأمانات وأوقات التأثير المتوقع للأمطار، في كل من الرياض و القصيم وحائل، والتي صنف درجتها بمستوى الخطورة المتوسطة رامزا لها باللون الأصفر.

كما نوه “ماطر” النظام الراصد للأحوال الجوية، إلى ذات الخطورة المتوسطة على الأمانات غرب المملكة في كل من جدة و المدينة المنورة، والعاصمة المقدسة، والطائف، مفصل الحالة الجوية الماطرة لكل من الحرم المكي و الحرم المدني نظرا لأهميتهما من ناحية الكثافة البشرية.

كذلك رمز لكل من الأمانات الشمالية و الشرقية في الحدود الشمالية من المملكة؛ كمحافظة حفر الباطن ومدن الشرقية، باللون الأصفر لمتوسط خطورة الأمطار المتوقعة ما بين متوسطة إلى غزيرة.