ما الذي يحدث في أجواء سلطنة عُمان الآن؟

أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان بتفاصيل متزايدة حول تداعيات الحالة الجوية الراهنة التي تشهدها البلاد.

حيث شهدت عدة محافظات هطول أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، مما أدى إلى وقوع عدة حوادث.



من بين الحوادث المؤسفة التي تم التبليغ عنها، احتجاز عدد من الطلبة والكادر التعليمي داخل مدرسة بمنطقة الغزل، نتيجة دخول وادي سمد الشأن إلى المدرسة. ليتم تحريك الفرق الميدانية للعمل على إخراج المحتجزين بالمدرسة، بمساعدة المعدات المتخصصة من وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية.



وفي تطورات أخرى، أكد مسؤولو الطوارئ تسجيل 12 حالة وفاة حتى الآن بسبب الانجرافات، بينهم 9 طلاب ومواطنان، فيما ما زال البحث جاريًا عن 5 مفقودين.



سلطنة عُمان تواجه أمطارًا غزيرة وحالة طارئة



وأكد المقدم محمد بن سلام الهشامي، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للإدارة الطارئة، على استمرار تأثير الحالة الجوية حتى يوم الأربعاء المقبل. و أنه تم تلقي أكثر من 25 بلاغًا خلال الساعات الماضية، تتنوع بين انجراف المركبات واحتجاز الأشخاص فيها، إضافة إلى دخول بعض الشعاب إلى المنازل والمحلات التجارية.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والفرق الإنقاذية ما زالت تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة الطارئة، مع التحذيرات المستمرة للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والاقتراب من الأماكن الخطرة.



تبقى السلطات العمانية على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع هذه الظروف الصعبة، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى تبقى لحماية المواطنين والمقيمين من آثار هذه الحالة الجوية التي تتعرض له السلطنة، والمتفق على تسميتها “المنخفض المطير”.



ما هو “المنخفض المطير” ذوي الظروف الجوية المتقلبة ؟

هو تسمية تُعطى لحالة جوية متوقعة في سلطنة عُمان، والتي يتوقع أن تحمل أمطارًا غزيرة وظروفًا جوية متقلبة.

تم اختيار هذه التسمية بالتعاون بين مشروع رصدة والمجموعة الوطنية لهواة الطقس، وذلك بناءً على استيفاء شروط التسميات المعتمدة في المشروع وتوقعات الأرصاد الجوية العُمانية.

و المنخفض المطير هو حالة جوية تتسم بتكوّن سُحب ركامية رعدية تُصاحبها هطول أمطار غزيرة على مناطق محددة.

يحدث هذا النوع من المنخفضات نتيجة لتقدم كتلة هوائية باردة ورطبة واصطدامها بكتلة هوائية دافئة، مما يؤدي إلى تشكّل حالة من الاضطرابات الجوية.

يكون المنخفض المطير غالبًا مصحوبًا برياح هابطة وقوية، وقد يُسبب هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبردية في بعض الأحيان.

في إطار التعاون ما بين هواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع #رصدة، وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر بالتوافق ما بين مشروع #رصدة والمجموعة الوطنية لهواة الطقس تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ #منخفض_المطير https://t.co/8vyWwDR83s pic.twitter.com/ivsHQSgFpx — مشروع #رصدة (@R9dh1) April 12, 2024