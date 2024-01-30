صور فاضحة مزيفة لتايلور سويفت تثير مجدداً المخاوف من الإنترنت المظلم

رفعت منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) الحظر على البحث عن اسم مغنية البوب تايلور سويفت مساء يوم الاثنين بعد أن كانت فرضته بسبب انتشار صور فاضحة مفبركة لها على المنصة الأسبوع الماضي.

وقال جو بيناروك، رئيس العمليات التجارية في إكس، في بيان إنه تمت إعادة تفعيل البحث وستظل منصة التواصل الاجتماعي “منتبهة لأي محاولة لنشر هذا المحتوى وسنزيله إذا وجدناه”.

وبينما كان المستخدمون يبحثون عن اسم تايلور سويفت على إكس، تويتر سابقا، عصر يوم الأحد، تلقوا رسالة تقول “حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل”. ووصف بيناروك هذا الإجراء بأنه مؤقت وتم تنفيذه “بحذر شديد”.

وأفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن صورة واحدة لسويفت، التي منحتها مجلة تايم لقب “شخصية العام” في 2023، حققت 47 مليون مشاهدة قبل تعليق الحساب.

وجاء الحظر على البحث بعد تدخل البيت الأبيض يوم الجمعة إذ وصف الصور المزيفة بأنها “مثيرة للقلق” وشدد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذا المحتوى المضلل.

ويخشى الباحثون الآن من أن تصبح تقنية التزييف العميق قوة تضليل قوية، مما يمكّن مستخدمي الإنترنت العاديين من إنشاء صور عارية بدون موافقة أو صور محرجة للمرشحين السياسيين. وتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات آلية مزيفة للرئيس بايدن خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، وظهرت تايلور سويفت هذا الشهر في إعلانات مزيفة وهي تروج لأدوات الطهي.

وقال أورين إيتزيوني، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة واشنطن الذي يعمل على اكتشاف التزييف العميق: “لقد شهدنا دائماً تياراً خفياً مظلماً للإنترنت، والمواد الإباحية من مختلف الأنواع. الآن ظهرت سلالة جديدة منه ضارة بشكل خاص. سنرى تسونامي من هذه الصور الواضحة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي”.

ومنذ أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر عام 2022، واجه انتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل مما دفع العديد من الجهات المُعلنة على المنصة إلى الانسحاب خوفاً من التورط في محتوى ضار.