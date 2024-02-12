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صور جديدة للقمر آيو من مسبار جونو

تُظهر الصور التفصيلية التي صورها مسبار جونو تضاريس القمر آيو المتنوعة، بما في ذلك البراكين النشطة، والسهول الملساء، والبراكين المنطفئة، ما يوفر للعلماء معلومات جديدة حول تاريخ آيو وتكوينه.

فريق التحرير by فريق التحرير
صور جديدة للقمر آيو من مسبار جونو

التقط مسبار جونو التابع لوكالة ناسا صوراً تفصيلية للقمر آيو، أحد أقمار كوكب المشتري، ويعدّ هذا القمر أنشط الأجرام السماوية بركانياً في النظام الشمسي. رصدت عدسات المسبار الفضائي أثناء تحليقه فوق القمر نشاطاً بركانياً يندلع من سطحه.

ويعرف القمر آيو بـ “القمر المضطهد” حيث يتعرض لقوى جاذبية كبيرة من كوكب المشتري والقمرين المجاورين أوروبا وغانيميدا، وتسبب هذه القوى تأثيراً سلبياً على سطحه، مما يؤدي إلى تسخينه وزيادة نشاطه البركاني. ويضمّ قمر آيو نحو 400 بركان نشط، وهي أشدّ بكثير من تلك الموجودة على الأرض.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول الصور التي التقطها جونو:

  • تُظهر الصور بوضوح البراكين النشطة على سطح آيو، حيث يُمكن رؤية الحمم البركانية المتدفقة من فوهات البراكين.
  • تُظهر الصور أيضاً تضاريس متنوعة على سطح آيو، بما في ذلك الجبال والوديان والسهول.
  • تُساعد الصور العلماء على فهم كيفية نشوء البراكين على الأقمار، كما تُقدم معلومات قيّمة حول إمكانية وجود حياة على آيو.
  • يُعدّ هذا الحدث إنجازاً علمياً هاماً، حيث يُساهم في توسيع معرفتنا حول النظام الشمسي.

ومنذ عام 2016، يُجري مسبار جونو دورة كاملة حول كوكب المشتري في غضون 38 يوماً.

ويهدف القائمون على المهمة إلى سبر وكشف خبايا نظام كوكب المشتري بأكمله، والبحث عن جميع أقماره وحلقاته من خلال مناورات فضائية مستمرة حتى شهر سبتمبر/أيلول 2025 كما هو مخطط للرحلة الفضائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...