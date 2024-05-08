شاكيرا تنهي مشاكلها الضريبية في إسبانيا

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، حفظ قضية اتهام المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي المتعلق بعام 2018، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وتعود اتهامات التهرب الضريبي إلى عام 2018، عندما اشتبهت السلطات الإسبانية في قيام شاكيرا باستخدام شركات مقيمة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة.

ونفت شاكيرا هذه الاتهامات مؤكدة أنها ملتزمة بدفع الضرائب في جميع البلدان التي تعمل فيها.

وفي تموز/يوليو 2023، وبعد تحقيق مطول، أعلنت النيابة العامة الإسبانية عن تحريك دعوى قضائية ضد شاكيرا في هذه القضية. بيد أن الفنانة ذات الأصول اللبنانية، سعت لتسوية القضية بشكل ودي، ودفعت في الشهر التالي 6.6 ملايين يورو لخزينة الدولة الإسبانية. وشمل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة، فوائد التأخر في السداد ورسوم تسوية الأوضاع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شاكيرا اتهامات بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

ففي عام 2019، تم استدعائها للمثول أمام المحكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في أعوام 2012 و 2013 و 2014.

وقد تمكنت من تجنب المحاكمة في تلك القضية بعد إبرام اتفاق مع النيابة العامة يقضي بدفعها غرامة مالية قدرها 7.3 مليون يورو، أي ما يعادل 50% من مبلغ الضرائب المتراكمة.

وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن السلطات الضريبية تشتبه أيضاً في أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة خلال العام المالي 2011، وذلك بعد انتقالها مع طفليها إلى مدينة ميامي الأميركية عقب انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في العام الماضي.