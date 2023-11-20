شاكيرا تعقد تسوية بـ7.3 ملايين يورو

أنهت شاكيرا نجمة البوب الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، الاثنين، مشكلاتها السابقة مع مصالح الضرائب في مدينة برشلونة الإسبانية، بعد توصلها لتسوية مع ممثلي الادعاء العام تقضي بدفع 50% من المبلغ المستحق عليها عن الفترة بين عامي 2012 و2014 والبالغ 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار).

ووافقت شاكيرا على الاتهامات الموجهة ضدها وعلى سداد غرامة تقدر بأكثر من 7.3 مليون يورو (حوالي 8 ملايين دولار)، كذلك ستسدد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات وفقاً للقاضي خوسيه مانويل سانشيز رئيس المحكمة.

شاكيرا تعترف

وسأل سانشيز الفنانة الشهيرة خلال الجلسة الأولى لمحاكمتها “هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي فرضت؟”، لتجيب بـ”نعم”.

وكانت طليقة لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جيرار بيكيه قالت سابقاً إنها ستكافح ما وصفته بأنه اتهامات باطلة.