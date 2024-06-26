krikey.ai.. مستقبل صناعة الرسوم المتحركة بفضل الذكاء الاصطناعي

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، يبرز موقع krikey.ai كأداة رائدة تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في مجال صناعة الرسوم المتحركة (Animation).

بفضل هذا الموقع المبتكر، أصبحت مهمة إنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة عالية الجودة في متناول الجميع، بغض النظر عن خبراتهم التقنية.

ولطالما كانت عملية إنشاء الرسوم المتحركة مهمة شاقة تتطلب مهارات فنية متخصصة وبرامج معقدة وساعات طويلة من العمل. لكن مع krikey.ai، تغير هذا الواقع تمامًا، فلم تعد هناك حاجة لمعرفة البرمجة أو استخدام برامج معقدة.

وينطبق اسم الموقع Krikey على معناه الأصلي، إذ أنها كلمة أسترالية تعبر عن الدهشة أو الإثارة. وهو بالفعل ما يشعر الناس به عند استخدام هذه الأداة.

ويوفر الموقع واجهة سهلة الاستخدام وأدوات بديهية تمكن المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى رسوم متحركة مذهلة في دقائق معدودة، كما يوفر مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة والشخصيات المتحركة التي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب احتياجات المستخدمين. كما يتيح إمكانية إضافة الصوت والموسيقى والمؤثرات الخاصة لإضفاء لمسة احترافية على مقاطع الفيديو.

يستخدم krikey.ai نموذجًا أساسيًا خاصًا به، بالإضافة إلى نماذج أخرى لتحويل النصوص والفيديوهات إلى رسوم متحركة. وقد تم تصميم هذه النماذج خصيصًا لحركة الجسم. وقد قامت الشركة بدمج أدوات مختلفة مع نماذجها الأساسية، مثل نموذج لغة كبير لإنشاء النصوص و Amazon Poly للصوت.

الذكاء الاصطناعي، القوة الدافعة لـkrikey.ai

وتقول جاهانفي سريرام، الرئيسة التنفيذية لشركة krikey.ai في لقاء خاص مع “أريبيان بزنس”: “اليوم، أصبح بإمكاننا استخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة حركة الشفاه المتزامنة مع الكلام لأي شخصية كرتونية. يمكننا تحريك أي شخصية كرتونية باستخدام مجرد فيديو لشخص يرقص. نستطيع تحويل هذا الفيديو إلى رسوم متحركة، وهذا أمر رائع. مثلما غيّر يوتيوب طريقة نشر المحتوى قبل عشرين عامًا، نحن الآن نغير طريقة صناعة الرسوم المتحركة”.

يكمن سر نجاح krikey.ai في استخدامه المتطور للذكاء الاصطناعي. يستخدم الموقع خوارزميات التعلم الآلي لتحليل وتفسير المدخلات التي يقدمها المستخدمون، مثل النصوص والصور، وتحويلها إلى رسوم متحركة واقعية وسلسة. وبفضل هذه التقنية المتقدمة، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة دون الحاجة إلى أي خبرة مسبقة في مجال الرسوم المتحركة.

وتضيف سريرام: “لقد فتح Krikey الباب لأنواع مختلفة من صانعي القصص. الآن، يمكن لاستديوهات الألعاب والأفلام الصغيرة استخدام هذه التقنيات لصنع الأفلام والألعاب. حتى المعلمين والطلاب يمكنهم الاستفادة منها. لدينا الكثير منهم يستخدمون أداتنا لتحريك خطط الدروس، وتقارير الكتب، ومشاريع مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي. هناك الكثير من الاستخدامات الجديدة المتاحة الآن، سواء للجمهور العام أو للشركات.

وتحدث سريرام عن البدايات فألمحت إلى أن krikey.ai بدأ كمشروع جانبي أثناء عمل الفريق كاستوديو ألعاب. وأوضحت أن الأمر استغرق خمس سنوات في تطوير ألعاب الهاتف المحمول وألعاب الواقع المعزز قبل أن يتحول التركيز على الرسوم المتحركة. “لقد أدركنا أن عملية إنشاء الرسوم المتحركة كانت عائقًا كبيرًا أمام استوديوهات الألعاب الصغيرة، ولم يشهد هذا المجال تغييرًا كبيرًا منذ أكثر من 20 عامًا”.

وباستخدام فريق العمل لخبراته في تطوير الألعاب، تساءل عما إذا كان بإمكانه استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء الرسوم المتحركة. وكان هدفه هو تقليل الوقت اللازم لإنشاء رسوم متحركة من أسبوعين إلى خمس دقائق فقط. بعد تحقيق هذا الهدف، وأدرك أن هذه الأداة يمكن أن تكون منتجًا رئيسيًا لهم وللشركات الأخرى في هذا المجال.

إمكانيات لا حصر لها

تتنوع استخدامات krikey.ai لتشمل مجالات عديدة، بدءًا من صناعة الأفلام والمسلسلات المتحركة ووصولاً إلى الإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو التعليمية والترفيهية. ويمكن للشركات والمؤسسات استخدام التطبيق لإنشاء محتوى جذاب وجذاب لجمهورهم المستهدف، بينما يمكن للأفراد استخدامه للتعبير عن إبداعهم ومشاركة قصصهم بطرق جديدة ومبتكرة.

ولا يقتصر تأثير krikey.ai على صناعة الترفيه فحسب، بل يمتد أيضًا إلى العملية التعليمية. يوضح مطورو التطبيق: “لدينا الكثير من المعلمين والطلاب يستخدمون أداتنا لتحريك خطط الدروس، وتقارير الكتب، ومشاريع مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي”.

إنتاج أفلام كاملة

وعن إمكانية إنتاج أفلام كاملة باستخدام هذه الأدوات، أكدت سريرام: “نعم، يمكن استخدام هذه الأدوات لإنتاج أفلام كاملة. لكن إذا كنت في استديو أفلام كبير، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى محرك رسوم متحركة محترف لتحسين النتائج”.

وأضافت: “قد ترغب في تحسين بعض حركات المفاصل أو طريقة مشي الشخصية. للمشاريع عالية الجودة، أعتقد أن محركي الرسوم المتحركة المحترفين سيظلون ضروريين لتحسين هذه الملفات. لكن أداتنا تجعل العملية أسرع بكثير. ما نقوم به في خمس دقائق كان يستغرق أسبوعين في السابق”.

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يشهد krikey.ai المزيد من التحسينات والتحديثات التي ستجعله أداة لا غنى عنها في عالم الرسوم المتحركة. بفضل قدرته على تبسيط عملية الإنتاج وتوفير الوقت والجهد.

أداة مساعدة للمبدعين

وعن حلول الموقع بدلًا من محرري فيديوهات الرسوم المتحركة قالت: “نحن نرى أنفسنا كأداة مساعدة ومسرعة للمبدعين. نحن لا نحل محل الوظائف. ما تفعله أداتنا هو أخذ حركة الجسم وتحويلها إلى رسوم متحركة. لكن محرك الرسوم المتحركة البشري لا يزال ضروريًا لإضافة الشخصية والروح للشخصية. الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إضافة الشخصية، لكنه يسرع عملية إنشاء حركة الجسم وتطبيقها على شخصية ثلاثية الأبعاد. هذا يشبه برامج مثل فوتوشوب وفاينال كت برو. هذه أدوات تقنية تساعد وتسرع عمل المبدعين والفنانين. لكن الإبداع والقدرة على رواية القصص ستظل دائمًا تأتي من البشر”.

وتابعت: “أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أبدًا تقليد المشاعر البشرية بشكل كامل. سيكون دائمًا أداة مساعدة، وسنحتاج دائمًا إلى اللمسة البشرية لرواية القصص. نحن نعرف هذا منذ أجيال أننا نحتاج دائمًا إلى البشر لرواية القصص لأن لدينا تجارب وعواطف حقيقية. الذكاء الاصطناعي يمكنه فقط أن يعكس هذه المشاعر، لكنه لا يستطيع إنشاء قصص جديدة أو لمسات إنسانية جديدة. لكن ما نقوم به هو تسريع العملية. بدلاً من أسبوعين، يمكننا إنشاء رسوم متحركة في خمس دقائق.

لا غنى عن الانسان

ولفتت إلى أن هذا يجعل الإبداع أسرع، ويمكّن المبدعين من رواية قصصهم بشكل أسرع وبتكلفة أقل. وهذا مهم جدًا لأنه يفتح الباب أمام الجميع. “لم تعد هناك حاجة لتكاليف عالية أو مهارات برمجة لإنتاج رسوم متحركة أساسية. عندما نفكر في استديوهات الألعاب في الشرق الأوسط مثلاً، نرى أن هناك الكثير منها. إنه سوق نامٍ يمكنه الآن الوصول إلى هذه التقنيات بتكلفة أقل والمنافسة عالميًا بالألعاب التي ينتجونها”.

وردَا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط مخصصة للانتشار في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قالت سريرام: “نعم، أداتنا متاحة بالفعل هناك. يمكن لأي شخص زيارة موقعنا واستخدامها. لدينا خيار مجاني قوي جدًا. نوفر أيضًا دعمًا للغة العربية وأنواعًا مختلفة من نبرات الصوت. لدينا أصوات ذكاء اصطناعي، ويمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل أصواتهم الخاصة. إذا كان لديك ممثل صوتي أو شخص تريد استخدام صوته للشخصية، يمكنك فعل ذلك مباشرة في أداتنا. الأداة تقوم تلقائيًا بمزامنة حركة الشفاه مع الصوت في ثوانٍ. يمكن للناس أيضًا تحميل شخصياتهم الخاصة أو تصميم شخصية جديدة داخل أداتنا”.

مشاريع ناجحة

وأشارت إلى أنه تم استخدام krikey.ai في العديد من المشاريع الناجحة، بما في ذلك مشروع أستاذة رقص استخدمت الأداة لتعليم طلابها الرقص الثقافي لمنطقة غرب إفريقيا باستخدام شخصيات متحركة في الفضاء ثلاثي الأبعاد. كما تم استخدامه من قبل فريق جامعي آخر في مختبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي لإنشاء شخصيات متحركة لتجارب الواقع الافتراضي الخاصة بهم.

شراكات وتعاون

وأوضحت أن لدى krikey.ai شراكة مع عملاقي تحرير الصور الفيديوهات Canva وAdobe Express، ما يتيح لمئات الملايين من المستخدمين الوصول إلى الأداة من خلال هذه المنصات.

وبالرغم من أن krikey.ai لا يخطط حاليًا لإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة وفقًا لسريرام، إلا أنهم يدركون أهمية هذا السوق وقد يطورون نسخة مناسبة في المستقبل. وبالرغم من أنهم فريق صغير، إلا أن لديهم طموحات كبيرة لتطوير الأداة وإضافة المزيد من الميزات، مثل دعم الشخصيات المتعددة وإنشاء تجارب تفاعلية.

دعم AWS

وشددت الرئيسة التنفيذية للشركة على الدور الكبير الذي لعبته Amazon Web Services في تطوير krikey.ai، حيث قدمت الدعم التقني والتسويقي والمبيعاتي. وساعدتهم في بناء ميزة تنافسية من خلال تطوير محرر فيديو حول النماذج الأساسية، كما ساعدتهم في الوصول إلى سوق أكبر بكثير من خلال AWS Marketplace التي توفر للشركات والمؤسسات إمكانية شراء التراخيص بكميات كبيرة وتدريب نماذج الرسوم المتحركة الخاصة بهم.