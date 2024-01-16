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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان طلاقهما رسمياً

تم الطلاق رسميا بين الثنائي الفني المصري ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد قرابة 4 سنوات على زواجهما.

فريق التحرير by فريق التحرير
طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلنت الممثلان المصريان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي طلاقهما رسمياً في منشورين منفصلين عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين: “تم الطلاق بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير.

في المقابل قال أحمد العوضي: “تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

ويأتي الطلاق في يوم عيد ميلاد ياسمين التي بلغت 44 عاماً، وبعد ساعات من تهنئة وجهها لها العوضي على حسابه في “إنستغرام”.

وكان الممثلان أعلنا زواجهما منتصف العام 2020، وخلال فترة زواجهما اشتركا في بطولة 3 مسلسلات هي “اللي مالوش كبير” و”آخر نفس” و”ضرب نار”.

وحتى نشر هذا الخبر لم يقم أي من الفنانين بحذف صور الآخر من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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