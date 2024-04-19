مصر.. وفاة الفنان صلاح السعدني عن 81 عامًا

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا.

وخيم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي عقب رحيل أحد أهم نجومه الذين أثروا السينما والتلفزيون بأعمال مميزة خالدة في الذاكرة.

مسيرة حافلة بالإبداع:

ولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943 وهو الشقيق الأصغر للكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

اتجه السعدني إلى الفن ليصبح أحد أهم نجوم جيله.

قدّم في بداياته أدواراً صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات الضحية والرحيل ولا تطفئ الشمس والقاهرة والناس واستمر لاحقاً في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

استمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينات والثمانينات بمسلسلات أم العروسة وقطار منتصف الليل وأبنائي الأعزاء.. شكرا والزوجة أول من يعلم لكن يظل مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ هو أيقونة مشواره الفني حيث قدم فيه دور “العمدة سليمان غانم” ليطلق عليه النقاد لاحقاً لقب “عمدة الدراما المصرية”.

وللسعدني ابن ممثل هو أحمد السعدني.

ومن أبرز أعماله:

أفلام: الرصاصة لا تزال في جيبي، خلف أسوار الجامعة، الأشقياء، جبروت امرأة، لعدم كفاية الأدلة، بنات في ورطة وأحلام صغيرة.

الرصاصة لا تزال في جيبي، خلف أسوار الجامعة، الأشقياء، جبروت امرأة، لعدم كفاية الأدلة، بنات في ورطة وأحلام صغيرة. مسلسلات: ليالي الحلمية، أرابيسك، خان الخليلي، سنوات الحب والشقاء، الزوج أول من يعلم، بين القصرين، عمارة يعقوبيان، والباطنية.