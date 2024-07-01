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هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية

انضمام هيئة الأفلام السعودية، إلى الجمعية، يتيح لها وضع السينما السعودية على المسرح العالمي.

فريق التحرير by فريق التحرير
هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية
هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية

انضمت هيئة الأفلام السعودية، رسميا إلى جمعية مفوضي الأفلام الدولية، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 360 مجلسا سينمائيا من أكثر من 40 دولة.

ومن خلال هذه العضوية، تحصل هيئة الأفلام السعودية، على إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التواصل العالمي مع هيئات السينما، والرؤى حول أفضل الممارسات الدولية، وبرامج التدريب والتطوير الخاصة، وآخر التحديثات حول تطورات الصناعة.

هيئة الأفلام السعودية تهدف للارتقاء بصناعة السينما

هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية

ويتيح انضمام هيئة الأفلام السعودية، إلى جمعية مفوضي الأفلام الدولية، الارتقاء بصناعة السينما في المملكة، ووضع السينما السعودية على المسرح العالمي.

وتعتبر عضوية الهيئة، في جمعية مفوضي الأفلام الدولية، هي خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في جعل المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السينما، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما تعمل هذه العضوية على تمكين شركات الإنتاج الوطنية، والمواهب السعودية، وتسهيل تبادل الخبرات، والمعرفة مع نظيراتها الدولية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بصناعة السينما السعودية على الساحة المحلية والدولية.

أهداف جمعية مفوضي الأفلام الدولية

هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية

وتهدف جمعية مفوضي الأفلام الدولية إلى دعم، وتمكين، وربط مجالس السينما في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التنمية المستدامة والمتكاملة في صناعة السينما العالمية.

وتعتبر جمعية مفوضي الأفلام الدولية، التي تأسست عام 1975، منظمة عالمية غير ربحية، والكيان الوحيد من نوعه، الذي يضم مجالس أفلام من العديد من البلدان في القارات الست، وهو مخصص لتمكين هيئات الصناعة، وأصحاب المصلحة من تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع إنتاج الأفلام.

هيئة الأفلام السعودية تنضم رسميا لجمعية مفوضي الأفلام الدولية

وتوفر جمعية مفوضي الأفلام الدولية، شبكة شاملة تربط بين مختلف الموارد، والفرص التعليمية، والتمويل من مختلف البلدان، وبالتالي تسهيل الإنتاج الدولي المشترك.

ويفيد هذا الدعم الشامل هيئات السينما، وشركات الإنتاج، والمهنيين في صناعة السينما.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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