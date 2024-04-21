هيئة الأفلام السعودية تخفض رسوم التراخيص وتذاكر السينما

أصدر مجلس إدارة هيئة الأفلام السعودية، الأحد، قرارا بتخفيض رسوم تراخيص الهيئة.

وحسب القرار، يشمل قرار تخفيض رسوم تراخيص هيئة الأفلام التراخيص التالية:

مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة، والمؤقتة.

دور السينما للاحتياج المتخصص.

تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.

نقل اختصاص سلطة تراخيص الأنشطة لـ هيئة الأفلام السعودية

وقرر مجلس إدارة هيئة الأفلام، التابعة لوزارة الثقافة السعودية، نقل اختصاص سلطة إصدار التراخيص التالية لهيئة الأفلام، وتشمل إصدار تراخيص:

تشغيل استوديوهات الإنتاج.

إنتاج المحتوى المرئي، والمسموع.

استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية.

عدم الممانعة للتصوير السينمائي.

وقررت هيئة الأفلام السعودية، بدء قبول طلبات تراخيص هذه الأنشطة عبر منصة “أبدع” الثقافية.

تعزيز صناعة السينما السعودية

علق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، على القرار في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، مؤكدا أن القرار يعتبر “خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر، ورفع حصة الأفلام السعودية فيه”.

خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.#رؤية_السعودية_2030



The @FilmMOC commission has approved reducing cinema licensing fees and ticket prices… https://t.co/43kMgikMpd — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) April 21, 2024

وأضاف وزير الثقافة السعودي، كما أن القرار “يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال”.

أسباب قرار تخفيض رسوم التراخيص

وبدورها شرحت هيئة الأفلام السعودية، أسباب القرار، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) قائلة:” سعيًا منّا لدعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعًا لثقافة الأفلام في المملكة، نُعلن عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما، والمقابل المالي للتذاكر، مما يُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما السعودية”.

سعيًا منّا لدعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعًا لثقافة الأفلام في المملكة؛ نُعلن عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والمقابل المالي للتذاكر، مما يُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما السعودية.#هيئة_الأفلام pic.twitter.com/MCEeOP2qZ1 — هيئة الأفلام (@FilmMOC) April 21, 2024

وأضافت هيئة الأفلام، في تغريدة أخرى، “ليكون قطاع السينما السعودي ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط، ورسوم تشغيل الشاشات”.

ليكون قطاع السينما السعودي ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط ورسوم تشغيل الشاشات، لمعرفة المزيد عن تكاليف تراخيص السينما المحدثة⬇️ pic.twitter.com/n0xg3RZJ1Z — هيئة الأفلام (@FilmMOC) April 21, 2024