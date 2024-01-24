“RAW” حصريًا على نتفليكس.. ودع التليفزيون بعد 30 عاما

أعلنت شركة وورلد ريستلنج إنترتينمنت (WWE) للمصارعة، الثلاثاء، أن “Raw”، البرنامج الأسبوعي الشهير، والذي ساعد في جعل جون سينا و”Stone Cold” ستيف أوستن مشهورين، سيتم بثه حصريًا على نتفليكس العام المقبل.

تمثل هذه الشراكة، المرة الأولى التي لا يتم فيها بث برنامج المصارعة على شاشة التلفزيون التقليدي منذ ظهوره لأول مرة في عام 1993.

نتفليكس تبث حصريا برنامج “RAW” في هذه الدول

ستحصل نتفليكس على حقوق البث الحصرية لـ “Raw” في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأمريكا اللاتينية، بدءًا من يناير المقبل، وتتوسع إلى مناطق إضافية بمرور الوقت، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن WWE ، ونتفليكس.

وقال رئيس WWE نيك خان في البيان، إن نتفليكس هي “المنزل المثالي طويل الأمد”، لقاعدة المعجبين ببرامج WWE الأكثر شعبية.

وأضاف: “لقد صممت نتفليكس سجلاً هائلاً في مجال رواية القصص”.

وقالت بيلا باجاريا، كبيرة مسؤولي المحتوى في نتفليكس، في بيان إنها “مسرورة” بالشراكة طويلة الأمد، والتي ستتكلف أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لبيان الشركة.

وقالت إن “Raw”، هو أفضل برنامج ترفيهي رياضي، يمزج بين الشخصيات الرائعة/ وسرد القصص مع الأحداث الحية على مدار 52 أسبوعًا في السنة”.

تزايد شهية نتفليكس للمحتوى الرياضي

ويُعد انتقال “Raw” إلى نتفليكس، أحدث مثال على تزايد شهية عالم البث المباشر للمحتوى الرياضي.

ووضع اتحاد كرة القدم الأمريكي، مباراة فاصلة حصريًا على بيكوك لأول مرة على الإطلاق هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، تُظهر نتفليكس شهية للمحتوى المباشر الذي يمكن أن ينذر بمزيد من الاهتمام بشراء حقوق البرامج الرياضية، مثل أبل، وأمازون. حصل عملاق البث المباشر على حقوق عرض “Inside the NFL”، ولديه سلسلة وثائقية عن الدوري الأمريكي للمحترفين قيد الإعداد.

وكجزء من الصفقة، ستكون جميع عروض WWE الأخرى، والعروض الخاصة، بما في ذلك “WWE SmackDown” و”WWE NXT” بالإضافة إلى الأحداث الحية مثل “WrestleMania”، و”SummerSlam” ، و”Royal Rumble” متاحة أيضًا على نتفليكس خارج الولايات المتحدة.

“Raw” هو البرنامج الأفضل على شبكة USA Network، حيث يتابعه أكثر من 17.5 مليون مشاهد.