فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inسينما وتلفزيونمنوعات

نتفلكس تقرر إلغاء 5 مسلسلات شهيرة

خبر حزين للكثير من عشاق عروض نتفلكس، حيث قررت الشركة إلغاء 5 مسلسلات شهيرة وعدم تجديدها في السنوات المقبلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
نتفلكس

قررت شركة “نتفلكس” الخاصة ببث الأفلام والمسلسلات والعروض الترفيهية، إلغاء 5 مسلسلات شهيرة وعدم تجديدها لمواسم أخرى.

مسلسل “Shadow and Bone” هو أشهر الأعمال التي قررت الشركة إلغائها وعدم منحها مواسم جديدة في الأعوام المقبلة.

وكان المسلسل ردا من “نتفلكس” على التفوق الكاسح للمسلسل الشهير “Game of Thrones” من إنتاج شركة “HBO”، لكن استسلمت نتفلكس في النهاية وقررت عدم المضي قدما في مشروعها.

المسلسل حظي بعرض موسمين فقط، وحقق نجاحا متوسطا، وتم إنتاج لعبة فيديو خاصة بالعمل، لكن جاء قرار نتفلكس لإنهاء المسلسل دون إنتاج موسم ثالث.

وجاء مسلسل “Glamorous” الشهير ضمن ضحايا قرار نتفلكس الجديد، حيث انتهى العمل عند هذا الحد دون تجديده لمواسم أخرى.

وتم رفض تجديد مسلسلات “Wellmania” و”Hard Cell” و”Welcome to Eden” لتنتهي كل هذه العروض إلى الأبد على منصة نتفلكس.

وأشارت تقارير إلى أن أسباب الإلغاء التي لم تعلن عنها “نتفلكس” يعود إلى الإضرابات للممثلين والمبدعين خلال العام الجاري والتي أعاقت تنفيذ أغلب الأعمال الفنية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...