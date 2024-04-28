الفيلم السعودي “هجان” يحصد 6 ترشيحات في جوائز النقاد للأفلام العربية

ترشح فيلم “هجان” السعودي للمخرج المصري أبو بكر شوقي، لست فئات في حفل توزيع جوائز النقاد الثامن للأفلام العربية.

ويتنافس الفيلم في فئات أفضل فيلم روائي طويل وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل موسيقى وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مونتاج.

يحكي فيلم “هجان” قصة الصبي مطر الذي ينطلق في رحلة عبر الصحراء مع جمله حفيرة.

الفيلم عبارة عن إنتاج مشترك بين مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية في المملكة، أو إثراء، وفيلم كلينك للمنتج المصري محمد حفظي.

والفيلم من تأليف عمر شامة من مصر، ومفرج المجفل من المملكة، ومن بطولة الممثلين السعوديين عبد المحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وآخرين.

وينظم حفل توزيع الجوائز، المقرر إقامته يوم 18 مايو/أيار على هامش مهرجان كان السينمائي، مركز السينما العربية بالقاهرة، وتتولى تقييمه لجنة مكونة من 209 نقاد يمثلون 72 دولة.