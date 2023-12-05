فيلم تونسي يبهر جمهور مهرجان البحر الأحمر في جدة

شهد عرض الفيلم التونسي “وراء الجبل” في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السعودي، رفع شعار كامل العدد لحفلتي الفيلم بالمسابقة، وبعد انتهاء العرض نال الفيلم استحسان الجمهور الذي وقف للتصفيق، وتشجيع أبطاله لعدة دقائق.

والفيلم التونسي “وراء الجبل”، من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وبطولة الممثل مجد مستورة، والممثل سامر بشارات، وسلمى الزغيدي، ووليد بوشيوة، وحلمي الدريدي، وإنتاج درة بوشوشة.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة السعودية، على مدار 10 أيام خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي، حتى 9 ديسمبر الجاري.

حضور كبير

وشهد عرض الفيلم في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة، حضور الممثل مجد مستورة، والمخرج محمد بن عطية، والمنتجة درة بوشوشة، كما حضره بعض ضيوف المهرجان من الممثلين الأجانب، ومن بينهم نجم هيوليوود، الممثل السويدي جويل كينمان، ونجمة بوليوود الممثلة الهندية فريدا بينتو.

مشاركات في المهرجانات الدولية

وعرض فيلم “وراء الجبل” التونسي، لأول مرة في قسم آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بجائزة الصحافة في مهرجان الفيلم العربي بفاماك.

كما شارك الفيلم التونسي، في مهرجان هامبورغ السينمائي، ، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان بوسان السينمائي الدولي ومهرجان بينغياو السينمائي الدولي، ومهرجان ساوباولو السينمائي الدولي.

قصة فيلم “وراء الجبل”

وتدور قصة الفيلم، حول رغبة رفيق، في أن يري ابنه اكتشافه الرائع في ما وراء الجبل، وذلك بعد قضائه في السجن 4 سنوات.

والمخرج التونسي محمد بن عطية، حصل عن فيلمه “نحبك هادي”، على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016، فيما حصل الممثل مجد مستورة، على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في الفيلم نفسه.