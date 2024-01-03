الممثل فادي ابراهيم يوجه رسالة للجمهور بعد بتر ساقه

وجه الفنان اللبناني فادي إبراهيم رسالة إلى محبيه ومتابعيه بعد أن تدهورت حالته الصحية وإجراء عملية بتر لإحدى ساقيه بسبب مشاكل في الكلى

وقد نشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله رسالة من إبراهيم على صفحته على مواقع التواصل، يشكر فيها محبيه ويعبر عن امتنانه لاهتمامهم بحالته الصحية.

وفي الرسالة، قال إبراهيم: “أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، وأشير إلى جهود نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وأعرب عن شكري وامتناني”.

وأضاف أنهم يتابعون كل التفاصيل ويقدمون إجابات حول حالته، مشيراً إلى دور نقابة الممثلين في لبنان.

رسالة فادي إبراهيم إلى رواد التواصل

فادي إبراهيم وجه رسالة أيضًا لمحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نوه بالدعم والاهتمام الكبيرين الذين قدموه له في هذه المحنة الصحية.

وفي نوفمبر الماضي، تعرض إبراهيم لوعكة صحية دفعته للدخول إلى المستشفى، وبعد تدهور حالته وإصابته بالتهاب في الدم نتيجة لعلاج الكلى، تمت عملية بتر لإحدى ساقيه.

ودعت نقابة الممثلين في لبنان إلى التبرع بالدم لدعمه، وأعلنت دعمها الكامل له في هذه المرحلة الصعبة.

وشغلت الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي ابراهيم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن معاناته مع الفشل الكلوي

يُذكر أن آخر أعمال فادي إبراهيم كان مسلسل “الزمن الضائع” الذي تم عرضه في عام 2022 وتم إخراجه من قبل ماريانا صقر.

من هو فادي إبراهيم؟

ولد الفنان اللبناني فادي إبراهيم في 13 أبريل 1956 لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها وهو الابن الوحيد بين أربع بنات وشارك في عدة مسلسلات لبنانية وعربية.

ما هي أعمال فادي إبراهيم؟

بدأ في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات

في 1979 انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية

أول مسلسلاته كان المتوحشعام 1980

مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ

في التلفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة

عمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان

عمل كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين

خاض تجربة الإخراج في عملين

فادي ابراهيم يشارك في أعمال مصرية

وفي مصر شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية على رأسها مسلسل فرقة ناجي عطالله عام 2012، في دور يوسي كارمي.