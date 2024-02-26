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وفاة الممثل اللبناني فادي إبراهيم

ترك الراحل بصمة مميزة في عالم الدراما والمسرح اللبناني، حيث شارك في عشرات الأعمال الناجحة، أبرزها مسلسل “العاصفة تهب مرتين” لشكري أنيس فاخوري، والعمل المسرحي الشهير “نادر مش قادر” لمروان نجار.

فريق التحرير by فريق التحرير
فادي إبراهيم

خيم الحزن على الوسط الفني اللبناني والعربي، صباح اليوم، بعد وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد صراع مرير مع المرض.

وكان إبراهيم قد عانى في الأشهر الأخيرة من مضاعفات مرض السكري، ما أدى إلى بتر قدمه، وتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، حيث نُقل إلى العناية المشددة يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

أبرز أعمال فادي إبراهيم

وترك الراحل بصمة مميزة في عالم الدراما والمسرح اللبناني، حيث شارك في عشرات الأعمال الناجحة، أبرزها مسلسل “العاصفة تهب مرتين” لشكري أنيس فاخوري، والعمل المسرحي الشهير “نادر مش قادر” لمروان نجار.

فادي إبراهيم

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين في لبنان والعالم العربي، مؤكدين على موهبته الاستثنائية وحضوره المميز على الشاشة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...