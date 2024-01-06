عمرو سعد يثير الجدل بظهوره بوجه مليء بالكدمات

أثار الفنان عمرو سعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة له بوجه مليء بالكدمات والجروح.

وظهر سعد في الصورة بوجه مرعب مليء بالكدمات وخاصة في منطقة العين والشفاه، حيث بدت بحالة تورّم شديد وكأنه تعرض للضرب الحقيقي المُبرح.

وشكل ظهور عمرو بتلك الإطلالة حيرة لدى متابعيه على مواقع التواصل، منهم من اعتقد أنه تعرض فعلاً للضرب فكتبت إحدى المتابعات: “يا ساتر يا رب ده حقيقي ولا مكياج … من الإنتفاخ باين حقيقي”. فيما كتب متابع آخر : “المكياج ولا غلطة”.

عمرو سعد ينشره صورة تثير الجدل عبر حساباته على منصات التواصل

وقال أحد المتابعين: “واضح أن المكياج متقن جدًا، لكن العينين تبدو متورمة بشكل حقيقي”.

وقالت أخرى: “أعتقد أنه تعرض للضرب بالفعل، لأن المكياج لا يمكن أن يعطي هذا الشكل الحقيقي”.

ويأتي ظهور عمرو بتلك الإطلالة بعد إعلانه عن اقتراب انتهاء تصوير فيلمه الجديد “الغربان”، والذي يتناول حقبة الأربعينات، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي.

ويبدو أن ظهور عمرو سعد بوجه مليء بالكدمات كان مقصودًا لتشويه مظهره الخارجي، وذلك من أجل دوره في فيلم “الغربان”، حسب رواد التواصل الإجتماعي.

ويرى رواد التواصل الإجتماعي أن ظهور عمرو سعد بتلك الإطلالة ساهم في زيادة الترويج لفيلم “الغربان”، والذي من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي.

وكان عمرو قد أعلن أيضاً تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: “جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC”.