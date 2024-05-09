“زهايمر” يعيد عادل إمام.. احتفال استثنائي بالزعيم في سينمات مصر والسعودية

احتفالا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، قررت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إعادة عرض آخر أفلامه “زهايمر”، لفترة محدودة، في دور السينما في مصر، والسعودية، وباقي الدول العربية.

وأعلنت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، رئيسة الشركة، بدء إعادة عرض فيلم “زهايمر”، بالسينما في ذكرى عيد ميلاد عادل إمام، الموافق 17 مايو الجاري، وإقامة احتفالية كبرى، بحضور أبطال الفيلم.

عادل إمام أيقونة وأحد رموز السينما العظام

وقالت يونس، في بيان، الخميس، إن عادل إمام يُعد أيقونة سينمائية، بما قدمه من أفلام، صاحبة التأثير الكبير في المجتمع العربي، ويعتبرها صناع الأفلام بصمات واضحة في تاريخ السينما العربية، وهو ما جعل الزعيم، أحد الرموز العظيمة للسينما العربية، والاحتفال بعيد مولده، فخرا لصانعي السينما في العالم العربي.

فرصة للي ماشاف فيلم #زهايمر راجع لنا من جديد !?

يعرض بتاريخ 16 مايو على شاشات #ڤوكس_سينما ?? pic.twitter.com/nqcNMpgkQE — VOX Cinemas KSA ڤوكس سينما السعودية (@VOX_Cinemas_KSA) May 8, 2024

واعتاد الزعيم، الاحتفال بذكرى مولده، داخل منزله بصحبة بعض أصدقائه المقربين، ومنهم الفنانة يسرا، ولبلبة، وشريف حلمي.

فيلم زهايمر

فيلم “زهايمر“، هو آخر أفلام عادل إمام، وهو من إخراج عمرو عرفة، وتأليف نادر صلاح الدين، وعرض في نوفمبر 2010، وبلغت إيراداته وقتها حوالي 14 مليون جنيه (2 مليون دولار).

شارك في بطولة فيلم “زهايمر”، كل من فتحي عبد الوهاب، ونيللي كريم، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، فيما كان ضيفا الشرف سعيد صالح، وإسعاد يونس.

وتدور أحداث فيلم “زهايمر”، حول رجل أعمال غني اسمه “محمود شعيب”، طمع أبنائه في ثروته، فطالبوا بالوصاية عليه أمام القضاء، والحجر على أمواله بزعم أنه مصاب بالزهايمر، لكن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأساً على عقب.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ السينما العربية، والمصرية، التى يتم فيها عرض فيلم جماهيري في دور العرض السينمائي، بعد سنوات من عرضه للمرة الأولي، حيث كانت المرة الأولي لفيلم “أبى فوق الشجرة”، آخر أفلام العندليب عبد الحليم حافظ.

ابتعاد الزعيم عادل إمام عن الساحة

وبعد عرض فيلم “زهايمر”، عام 2010، اتجه عادل إمام إلى الدراما التلفزيونية، وبدأ يقدم مسلسل كل عام تقريبا، ومن أبرزها مسلسل “فرقة ناجي عطالله”، و”العراف”، و”فلانتينو”، و”أستاذ ورئيس قسم”، و”صاحب السعادة”، و”مأمون وشركاه”، و”عوالم خفية”.

ومنذ عام 2020، ابتعد الزعيم عن الساحة الفنية.. وقال المخرج رامي إمام، في يناير الماضي، إن والده بصحة جيدة، وأنه قرر التفرغ لحياته الأسرية، وقضاء وقته مع عائلته وأحفاده، وهو ما فسره المتابعين، بأنه إعلان رسمي باعتزال “الزعيم”.

جائزة الزعيم استثنائية

وفي يناير الماضي، تم تكريم الزعيم عادل إمام، بجائزة استثنائية تحمل اسم “جائزة زعيم الفن العربي”، في حفل جوائز ” Joy Awards 2024″، في الرياض.

وتسلم الجائزة أبنائه، المخرج رامي إمام، و الممثل محمد إمام، وأرسل حينها معهما رسالة صوتية لجمهوره قال فيها: “بحبكم، وربنا يخلي أيامكم كلها سعادة”.