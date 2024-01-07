سجن يوتيوبر مصري بسبب فيلم مني ذكي أصحاب ولا أعز

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس اليوتيوبر “أحمد وجيه” شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي.

جاء الحكم بعد أن تقدم محامي منى زكي، شعبان سعيد، ببلاغ للنيابة العامة ضد اليوتيوبر، اتهمه خلاله بعرض مقطع مرئي على موقع “يوتيوب” يسئ فيه إلى الوسط الفني والفنانين وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

تضمن المقطع المرئي الذي أذاعه اليوتيوبر أحمد وجيه عبارات مسيئة للفنانة منى زكي، منها أنه “يجب أن تُجلد”، وأنها “تخجل من أهلها”، وأنها “تروج للفساد”.

وقد اعتبرت المحكمة أن هذه العبارات تسيء لسمعة الفنانة منى زكي وتطعن في شرفها، وتشكل سبًا وقذفًا.

وقد أثار الحكم الصادر ضد اليوتيوبر أحمد وجيه ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. فقد اعتبر البعض أن الحكم رادعًا لمن يحاول الإساءة للفنانين والشخصيات العامة، بينما اعتبر البعض الآخر أن الحكم مبالغ فيه، وأنه يحد من حرية التعبير.

ويرى فريق من رواد السوشيال ميديا أن الحكم الصادر ضد اليوتيوبر أحمد وجيه جاء ليؤكد على أهمية حماية الحريات الشخصية، ومنها حق الفنانين في التمتع بسمعتهم وشرفهم كما يؤكد الحكم على أهمية مواجهة الإساءة التي تتعرض لها الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات الحكم بالسجن على اليوتيوبر المصري بسبب فيلم مني ذكي

ونشرت تقارير إعلامية مصرية حيثيات المحكمة والتي جاء فيها أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي مسندا إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة تهمة سب المجني عليها علانية، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بمبلغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم.

ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بمبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة 12 أكتوبر 2023 حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم أحمد وجيه بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية.