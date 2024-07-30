روبرت داوني جونيور يعود لـ “Avengers” بعد 5 أعوام.. ما دوره الجديد؟

يعود نجم السينما الأمريكي، روبرت داوني جونيور (.Robert Downey Jr)، بعد 5 سنوات من الغياب، إلى الأبطال الخارقين في عالم مارفل السينمائي.

ويعود الممثل روبرت داوني جونيور، إلى سلسلة أفلام “المنتقمون” (Avengers)، بدور جديد بفيلمين جديدين، ولن يعود في شخصيته المحبوبة، والتي أبدع فيها، وهي شخصية ” iron man”، والتي قتل فيها بفيلم “المنتقمون: نهاية اللعبة” (Endgame) عام 2019.

روبرت داوني جونيور يعود بشخصية دكتور “دوم”

وفي إعلان مفاجئ، خلال مؤتمر سان دييغو للقصص، في ملتقى “كوميك كون” الذي أقيم بكاليفورنيا، يقوم النجم الأمريكي روبرت داوني جونيور، بدور “دكتور فيكتور فون دوم”، قائد الأشرار في سلسلة القصص المصورة ” الكوميكس”، التي أدي نجاحها غير المسبوق، لإنتاج سلسلة الأفلام ” Avengers”، حسب شبكة nbcnews الأمريكية.

وكشف كيفن فيغي، رئيس استوديوهات “مارفل”، عن أن الممثل روبرت داوني جونيور، الحاصل على جائزة “الأوسكار”، مؤخرا سيقوم بدور قائد الأشرار “فيكتور فون دوم”، المعروف باسم “دكتور دوم”، في اثنين من أفلام سلسلة “المنتقمِين” المقبلة، وهما فيلم “المنتقمون: يوم القيامة”، الذي سيتم عرضه في مايو 2026، و فيلم “المنتقمون: الحروب السرية”، الذي سيتم عرضه خلال عام 2027.

إعلان العودة مشوق ومبتكر

وجاء إعلان استوديوهات “مارفل“، عن خبر عودة روبرت داوني جونيور، إلى سلسلة الأفلام ” Avengers”، مبتكرا وليس عاديا، حيث قدمت “مارفل” الخبر بعرض خاص دخل فيه النجم الأمريكي على المسرح، وهو يرتدي قناع “دكتور دوم” الأيقوني، وعبايته الخضراء، وسط مجموعة من الممثلين المقنعين، قبل أن يخلع القناع قائلا قناع جديد، ونفس المهمة.. ماذا قلت قبل ذلك؟.. أنني أحب لعب الشخصيات المركبة.

Presenting Victor Von Doom.



Robert Downey Jr. stars in Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/xWQx9owZjG — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

“الأخوان روسو” يخرجون فيلم “المنتقمون: يوم القيامة”

وأكد كيفن فيغي، رئيس استوديوهات “مارفل”، أن أحد الفيلمين، وهو فيلم “المنتقمون: يوم القيامة”، سيقوم بإخراجه، المخرجين المشهورين، أنتوني وجو روسو (الأخوان روسو).

من جهتهما، قال “الأخوان روسو”، واللذان سبق أن أخرجا 4 أفلام من سلسلة أفلام “Avengers” السابقة، إن شخصية “دكتور دوم”، من أكثر الشخصيات تعقيدا، والأكثرها تسلية في قصص “مارفل”، وأدائها يحتاج إلى أعظم ممثل في العالم، والآن داوني جونيور، هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ادائها”، حسب مجلة “variety”.

وفاز الممثل روبرت داوني جونيور، بجائزة “الأوسكار”، عن دوره في فيلم “أوبنهايمر”، في وقت سابق من هذا العام.

الرجل الحديدي من أبرز أسباب نجاح عالم “مارفل”

وشخصية الرجل الحديدي، التي قدمها روبرت داوني جونيور، في عالم “مارفل”، وكانت من أبرز أسباب نجاح السلسلة الكبير، حيث شاركت في 10 أفلام على مدار 11 عاما، بدأت عام 2008، في فيلم “الرجل الحديدي”، وقتلت في فيلم “Endgame” عام 2019.

وقبل عودة داوني جونيور، إلى سلسلة أفلام “المنتقمين”، من المقرر أن تنتج “مارفل”، 3 أفلام أخرى خلال عام 2025.

سلسلة أفلام “مارفل” تتصدر الإيرادات

وتحتل سلسلة أفلام عالم مارفل السينمائي، المركز الأول في الإيرادات بين سلاسل الأفلام، بنحو 30 مليار دولار، رغم تباطأ إيرادات بعض الأجزاء في السنوات الأخيرة.

وفي مؤشر لتمسك السلسلة بالمركز الأول في الإيرادات، حقق الفيلم الأخير من السلسلة “Deadpool & Wolverine”، وهو من بطولة: هيو جاكمان، ورايان رينولدز، إيرادات بلغت 96 مليون دولار في أول أيام عرضه.