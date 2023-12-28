حلمي بكر يصاب بالشلل بعد تعرضه للنصب وخسارة 2 مليون جنيه ..تعرف على القصة

أصيب الفنان والملحن المصري حلمي بكر بالشلل وفقد القدرة على تحريك قدميه، بعد تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي كبير، سببت له صدمة.

وكشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في تصريحات صحفية، عن آخر تطورات الحالة الصحية له، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه.

وتابعت زوجة الموسيقار حلمي بكر، أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية.

وأكدت أن هذا حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، قال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن بكر يتم علاجه داخل منزله بعد متابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني، لافتًا إلى أنه رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد تدخل النقابة، بسبب تدهور حالته الصحية.