“جولدن جلوب”.. 5 جوائز لـ”أوبنهايمر” وإيما ستون الأفضل

حصد الفيلم الأمريكي “أوبنهايمر” جائزة الكرة الذهبية لأفضل فيلم درامي ضمن جوائز “جولدن جلوب” 2024، فيما فاز فيلم بور ثينجز، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023.

جولدن جلوب.. 5 جوائز لـ أوبنهايمر

وفاز فيلم Oppenheimer، بـ5 جوائز هي جائزة أفضل فيلم درامي، وأفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي، وأفضل مخرج لكريستوفر نولان، وأفضل ممثل في دور مساعد لروبرت داوني جونيور، إضافة لأفضل موسيقى تصويرية لودفيج جورانسن.

ونال فيلم Poor Things على جائزتين، أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي لإيما ستون، التي تفوقت على كل من فانتازيا بارينو، وجينيفر لورانس، وناتالي بورتمان، وألما بويستي، ومارجوت روبي.

وفاز فيلم باربي، كأفضل إنجاز سينمائي، وعلى شباك التذاكر (فئة جديدة)، كما نال جائزة أفضل أغنية أصلية “What Was I Made For” كتابة بيلي إيليش وشقيقها فينيس.

أما فيلم Anatomy of a Fall، فقد نال جائزتين، أفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل سيناريو لجوستين ترييه وآرثر هراري، كما حصل فيلم The Holdovers على جائزتين أيضاً، أولهما أفضل ممثلة مساعدة لدافين جوي راندولف وأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي لبول جياماتي.

وفي فئات التلفزيون، حصل مسلسل “Succession” على 4 جوائز هي: أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل وممثلة في مسلسل درامي لكيران كولكين وسارة سنوك، وأفضل ممثل في دور مساعد لماثيو مكفاديين.

فيما فاز فيلم The Bear الذي يدور حول معاناة امتلاك مطعم على 3 جوائز، أولها أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي لجيريمي آلن وايت وآيو إدبيري.

وحصل فيلم Beef على ثلاث جوائز كأفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير، بالإضافة إلى أفضل ممثل وممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير لستيفن يون وآلي وونج، في حين نال مسلسل The Crown، جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد لإليزابيث ديبيكي.