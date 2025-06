جوائز الأوسكار 2024.. تعرف إلى القائمة الكاملة للترشيحات

كشفت هوليوود النقاب عن ترشيحات جوائز الأوسكار 2024، التي تقدمها أكاديمية الفنون وعلوم التصوير، وتضم أفضل النجوم، والأفلام في صناعة السينما خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وتصدر فيلم “أوبنهايمر” ترشيحات جوائز الأوسكار 2024 بـ 13 ترشيحًا، يليه فيلم ” poor things” بـ 11 ترشيحًا.

ويأتي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في العاشر من مارس المقبل، التي تضم 8 فئات رئيسية، و15 فئة فرعية، على مسرح صمويل غولدوين، بعد عام شهد إضرابا تاريخيا للممثلين، وكتاب السيناريو في هوليوود.

مفاجآت ترشيحات جوائز الأوسكار 2024

لم يخلو إعلان جوائز الأوسكار 2024، هذا العام من نصيبه من المفاجآت، مع عدم ترشيح جريتا جيرويج لأفضل مخرج عن فيلم “باربي”، والتي تم ترشيحها هي، ونوح بومباخ لجائزة السيناريو المقتبس.

في صدارة ترشيحات الأوسكار، جاء فيلم “أوبنهايمر” للمخرج كريستوفر نولان عن سيرة مخترع القنبلة الذرية في أول القائمة بحصوله على 13 ترشيحا منها ترشيح كيليان مورفي، الذي يؤدي دور روبرت أوبنهايمر في فئة أفضل ممثل، كما رشح روبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت في فئة أفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي للجنسين.

كما نال فيلم “باربي” المستلهم من قصة الدمية الشهيرة 8 ترشيحات منها أفضل ممثل في دور ثانوي لراين غوسلينغ، كما رشحت أميريكا فيريرا في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

كما حققت أفلام أخرى أداء قويا في المنافسة، أبرزها “poor things” للمخرج يورغوس لانثيموس بعد أن حصد 11 ترشيحا، والعمل التاريخي “كيلرز أوف ذي فلاور مون” لمارتن سكورسيزي الذي حصل على عشرة ترشيحات حيث رشحت إيما ستون التي جسدت نسخة أنثوية من شخصية فرانكنشتاين في فئة أفضل ممثلة، إلى جانب ليلي غلادستون التي أدت دور أمريكية أصلية في “كيلرز أوف ذي فلاور مون”.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 10 مارس، ويستضيفه جيمي كيميل للمرة الرابعة. وإليكم القائمة الكاملة لمرشحي جوائز الأوسكار لهذا العام:

1- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل ممثل

– الممثل كيليان ميرفي، عن دوره في فيلم “أوبنهايمر”.

-الممثل برادلي كوبر عن دوره فيلم “مايسترو”.

– الممثل كولمان دومينغو عن دوره في فيلم “روستين”.

– الممثل جيفري رايت، عن دوره في فيلم “رواية أمريكية”.

– الممثل بول جياماتي، عن دوره في فيلم “المتبقون”.

2- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل ممثلة

– الممثلة “إيما ستون”، عن دورها في فيلم “أشياء مسكينة”.

-الممثلة أنيت بينينغ، عن دورها في فيلم “نياد”.

– الممثلة ساندرا هولر، عن دورها في فيلم “تشريح سقوط”.

-الممثلة ليلى غلادستون، عن دورها في فيلم “قتلة زهرة القمر”.

– الممثلة كاري موليغان، عن دورها في فيلم “مايسترو”.

3- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل ممثل مساعد

-الممثل روبرت دي نيرو، عن دوره في فيلم “قتلة زهرة القمر”.

– الممثل روبرت داوني جونيور، عن دوره في فيلم “أوبنهايمر”.

– الممثل ستيرلينغ ك براون، عن دوره في فيلم “رواية أمريكية”.

– الممثل ريان غوسلينغ، عن دوره في فيلم “باربي”.

– الممثل مارك روفالو، عن دوره فيلم أشياء مسكينة

4- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل ممثلة مساعدة

– الممثلة جودي فوستر، عن دورها في فيلم “نياد”.

– الممثلة أمريكا فيريرا، عن دورها في فيلم “باربي”

– الممثلة إيميلي بلانت، عن دورها في فيلم “أوبنهايمر”.

– الممثلة دانييل بروكس، عن دورها في فيلم “اللون الأرجواني”.

– الممثلة دافين جوي راندولف، عن دورها في فيلم “المتبقون”.

5- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل مخرج

– كريستوفر نولان، مخرج فيلم أوبنهايمر.

– جوستين ترييه، مخرج فيلم تشريح سقوط.

– يورغوس لانثيموس، مخرج فيلم أشياء مسكينة.

– جوناثان غليزر مخرج فيلم منطقة الاهتمام.

– مارتن سكورسيزي، مخرج فيلم قتلة زهرة القمر .

6- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل صورة

American Fiction

Anatomy of a Fall

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

7- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل فيلم روائي عالمي

“Io Capitano,” Italy

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Spain

“The Teachers’ Lounge,” Germany

“The Zone of Interest,” United Kingdom

8- جوائز الأوسكار.. أفضل فيلم روائي للرسوم المتحركة

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

9- جوائز الأوسكار.. أفضل سيناريو مقتبس

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

10- جوائز الأوسكار.. أفضل سيناريو أصلي

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

11- جوائز الأوسكار.. أفضل تأثيرات بصرية

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

12- جوائز الأوسكار.. أفضل علامة أصلية

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

13- جوائز الأوسكار.. أفضل أغنية أصلية

“It Never Went Away” from “American Symphony”

“I’m Just Ken” from “Barbie”

“What Was I Made For?” from “Barbie”

“The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”

“Wahzhazhe (A Song For My People)” from “Killers of the Flower Moon”

14- جوائز الأوسكار.. أفضل فيلم وثائقي

“20 Days in Mariupol”

“Bobi Wine: The People’s President”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“To Kill a Tiger”

15- جوائز الأوسكار.. أفضل تصوير سينمائي

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

16- جوائز الأوسكار.. أفضل مصمم أزياء

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

17- جوائز الأوسكار.. أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

18- جوائز الأوسكار.. أفضل فيلم روائي قصير

“The After”

“Invincible”

“Knight of Fortune”

“Red, White and Blue”

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

19- جوائز الأوسكار .. أفضل فيلم وثائقي قصير

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island in Between”

“The Last Repair Shop”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

20- جوائز الأوسكار.. أفضل سيناريو

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

21- جوائز الأوسكار 2024.. أفضل صوت

“The Creator”

“Maestro”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

22- جوائز الأوسكار .. أفضل تصميم إنتاج

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

23- جوائز الأوسكار .. أفضل مكياج وقصة شعر

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

موسم الجوائز يتصاعد

تصدرت دراما نولان التي تدور أحداثها حول جي روبرت أوبنهايمر، قائد مشروع مانهاتن السري للغاية الذي أنشأ القنبلة الذرية، الترشيحات في 18 يناير لجوائز بافتا للأفلام – النسخة البريطانية من جوائز الأوسكار – بحصولها على 13 ترشيحًا.

بينما حصل فيلم “Poor Things” بطولة إيما ستون وإخراج يورجوس لانثيموس، على 11 ترشيحًا لجائزة البافتا.

وفي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في وقت سابق من هذا الشهر، فاز فيلم “أوبنهايمر” بخمس جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم درامي.

وحصل نولان على جائزة جلوب لأفضل مخرج، وأدى تصوير سيليان مورفي لشخصية العنوان إلى حصوله على جائزة أفضل ممثل في الدراما، كما فاز النجم المشارك روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد.

وفازت ليلي جلادستون، التي رشحت للمرة الأولى لجائزة غلوب، بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي.

وفاز فيلم “Poor things” بجائزة جلوب لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وفازت ستون بجائزة أفضل ممثلة في هذه الفئة.

وفاز بول جياماتي بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن فيلم The Holdovers للمخرج ألكسندر باين، وفازت النجمة المشاركة جياماتي دافين جوي راندولف – وهي أيضًا مرشحة لأول مرة لجائزة جلوب – بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وتم ترشيح فيلم “باربي” لتسع جوائز جلوب، بما في ذلك أفضل مخرج. فازت بجائزتين، أفضل أغنية أصلية عن أغنية “What Was I Made For؟” لبيلي إيليش، والجائزة الجديدة للإنجاز السينمائي وشباك التذاكر.