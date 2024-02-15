تركي آل شيخ يطلق صندوق “Big Time” لدعم صناعة الأفلام العربية

حملت زيارة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى جمهورية مصر العربية، أخباراً سارة لصناعة الأفلام العربية، حيث أعلن عن إنشاء صندوق “Big Time” الاستثماري، الذي يهدف إلى رفع جودة المحتوى العربي في مجال إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، بالتعاون مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

ويُعد صندوق “Big Time” مبادرة نوعية تُسهم في دعم وتطوير صناعة الأفلام العربية، من خلال توفير التمويل اللازم لإنتاج أفلام عالية الجودة تُلبي تطلعات الجمهور العربي.

Big Time لأهم الأفلام السعودية والخليجية

وسيخصص الصندوق في مرحلته الأولى للاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية، مما يُعزز الحضور العربي على الساحة العالمية.

ويضم الصندوق نخبة من الشركاء، بقيادة الهيئة العامة للترفيه (GEA) كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج الفني، مثل:

شركة صلة استوديو

شركة الوسائل SMC

شركة العالمية

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

شركة بنش مارك

شركة بيسكوير للإنتاج الفني

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.