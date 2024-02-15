فريق التحرير by فريق التحرير

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تركي آل شيخ يطلق صندوق “Big Time” لدعم صناعة الأفلام العربية

يهدف Big Time إلى رفع جودة المحتوى العربي في مجال إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، بالتعاون مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

فريق التحرير by فريق التحرير
Big Time

حملت زيارة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى جمهورية مصر العربية، أخباراً سارة لصناعة الأفلام العربية، حيث أعلن عن إنشاء صندوق “Big Time” الاستثماري، الذي يهدف إلى رفع جودة المحتوى العربي في مجال إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، بالتعاون مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

ويُعد صندوق “Big Time” مبادرة نوعية تُسهم في دعم وتطوير صناعة الأفلام العربية، من خلال توفير التمويل اللازم لإنتاج أفلام عالية الجودة تُلبي تطلعات الجمهور العربي.

Big Time لأهم الأفلام السعودية والخليجية

وسيخصص الصندوق في مرحلته الأولى للاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية، مما يُعزز الحضور العربي على الساحة العالمية.

ويضم الصندوق نخبة من الشركاء، بقيادة الهيئة العامة للترفيه (GEA) كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج الفني، مثل:

  • شركة صلة استوديو
  • شركة الوسائل SMC
  • شركة العالمية
  • شركة روتانا للصوتيات والمرئيات
  • شركة بنش مارك
  • شركة بيسكوير للإنتاج الفني
Big Time

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...