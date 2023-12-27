بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. انتحار بطل فيلم “باراسايت”

عُثر على الممثل الكوري الجنوبي لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت “طفيلي” الحائز عام 2020 على 4 جوائز أوسكار، ميتا صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي بعد ساعات من اختفائه، في ما تم اعتباره انتحاراً، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي العثور على جثة لي في أعقاب التحقيق معه بتهمة تعاطي المخدرات مطلع الأسبوع الجاري ثلاث مرات، حيث استغرقت احدى جلسات الاستماع 19 ساعة.

وأكد لي (48 عاماً) خلال جلسات الاستماع أن نادلة في حانة حاولت خداعه لتعاطي المخدرات، وذلك في اطار محاولة ابتزازه بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت كل الاختبارات لكشف المخدرات التي خضع لها لي سلبية، وطالب باستجواب النادلة واخضاعها لجهاز كشف الكذب.

وكانت النادلة قد ابلغت الشرطة أن الممثل الراحل قد تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات، وهو ما رد عليه محاميه بالنفي، وكذلك أكدت عدم صحته الاختبارات التي خضع لها من قبل الطب الشرعي وأكدت خلو جسده من المخدرات.

ووفقاً لمسؤول في الدفاع المدني، تلقت السلطات المحلية بلاغاً باختفاء لي بعد مغادرته منزله في العاصمة الكورية تاركاً رسالة فهم منها أنها رسالة انتحار.

وذكرت يونهاب نقلاً عن الشرطة أنه تم العثور على لي داخل سيارة وسط حديقة في سيول.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر أو لمدة تصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

يذكر أن فيلم باراسايت الذي أنتج عام 2019 وأخرجه بونغ جون-هو حصل على 4 جوائز أوسكار عام 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي. كما تم ترشيحه لستة جوائز أوسكار.