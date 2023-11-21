اندماج OSN+ وأنغامي

+OSN وأنغامي قد أعلنتا عن تجميع أعمالهما في صفقة تاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه المرة الأولى التي تحدث فيها تجمع لعلامتين تجاريتين محليتين من العالم العربي.

وستقدم الصفقة للمستهلكين ميّزات غير مسبوقة، بما في ذلك أحدث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى العربية والأجنبية وفقرات البودكاست وغيرها. ستوفر التجربة للمستخدمين تجربة سهلة وممتعة.

بفضل استثمار نقدي قدره 50 مليون دولار من قبل مجموعة OSN في أنغامي، ستجمع هذه الاتفاقية أكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل و2. 5 مليون مشترك، بإجمالي إيرادات بلغت 100 مليون دولار عند الإغلاق، لتصبح أنغامي واحدة من أكبر منصات البث في المنطقة.

وتوفر أنغامي محتوى غني يضم أكثر من 100 مليون قطعة، بما في ذلك إنتاجات حصرية من فنانين بارزين مثل عمرو دياب. من ناحية أخرى، تحتوي +OSN على أكثر من 18، 000 ساعة من المحتوى، بالإضافة إلى شراكات حصرية مع إتش بي أو وإن بي سي يونيفرسال وباراماونت.

وتلتزم المنصة الجديدة بتقديم منتج شامل يقدم محتوى فريد يناسب احتياجات مستخدمي المنطقة. بفضل السمعة القوية للعلامتين التجاريتين، ستستفيد المنصة من البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي، بالإضافة إلى مكتبة المحتوى الحصريّة والمميزة من +OSN، لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج متطور ومبتكر يركز على التخصيص من خلال توصية واقتراح المحتوى استنادًا إلى تفضيلات المستخدمين.

وتخطط مجموعة OSN الترفيهية للاستثمار في أنغامي بقيمة 3.65 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعادل 3.9 أضعاف متوسط سعر السهم في الشهر الماضي.

وبعد إتمام الصفقة، تعتزم”أنغامي” الاحتفاظ بإدراج أسهمها المنتظم في سوق أوراق مالية ناسداك. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية. وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك OSN حصة أغلبية في شركة أنغامي المحدودة. ويخضع المبلغ النهائي للاستثمار النقدي من OSN في أنغامي، بالإضافة إلى العدد النهائي للأوراق المالية التي سيتم إصدارها في اكتتاب خاص لـ OSN، للتعديل وفقًا لشروط الاتفاقية النهائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل OSN إدارة أعمال التلفاز الخطي OSNtv، مع جو كوكبان بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة.