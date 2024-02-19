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النجوم يلتقون في أول “الليالي المصرية السعودية” في دار الأوبرا

حضر عدد من نجوم الفن في مصر، أول “الليالي المصرية السعودية”، والتي تقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

فريق التحرير by فريق التحرير
النجوم يلتقون في أول "الليالي المصرية السعودية" في دار الأوبرا
النجوم يلتقون في أول "الليالي المصرية السعودية" في دار الأوبرا

أحيي أول حفلات الليالي المصرية السعودية، كل من الكينج محمد منير، والمطربة شيرين عبدالوهاب، والفنان ماجد المهندس، بمصاحبة الفرقة المصرية تحت قيادة المايسترو وليد فايد، وذلك في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

صندوق دعم السينما المصرية

النجوم يلتقون في أول "الليالي المصرية السعودية" في دار الأوبرا

وفي كلمته أعلن المستشار تركي آل الشيخ، دعم السينما المصرية بصندوق قيمته 4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الحفل سيكون بداية لسلسلة سهرات مصرية سعودية.

وأكد آل الشيخ، أن هذا الدعم جاء بتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحا أن تلك هي رؤيته وفكره، لتوطيد العلاقات المصرية السعودية من خلال الفن والثقافة، من داخل دار الأوبرا المصرية هذا الصرح العريق.

نجوم حضروا أول ليلة مصرية سعودية

النجوم يلتقون في أول "الليالي المصرية السعودية" في دار الأوبرا

حضر عدد من نجوم الفن المصري، أول “ليلة مصرية سعودية”، من أبرزهم الهضبة عمرو دياب، وإسعاد يونس، والإعلامي عمرو أديب، ومدحت صالح، وآمال ماهر، محمد ثروت ونجله، أشرف عبد الباقى، ومحمد فؤاد، ومنة شلبي، والإعلامي شريف عامر، ومحمد الحلو، ومحمد محمود عبد العزيز، والمخرج رامى إمام، وآسر ياسين، والمطرب أحمد فهمي.

كما حضر كل من الإعلامية منى الشاذلى، والسيناريست مدحت العدل، والمخرج بيتر ميمى، ورامى جمال، وكريم محمود عبد العزيز، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، ومحمد عبد الرحمن توتا، وخالد عجاج، ومصطفى قمر، وأيمن بهجت قمر، والموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، والملحن عمرو مصطفي.

النجوم يلتقون في أول "الليالي المصرية السعودية" في دار الأوبرا

كما حضر، كل من النجم كريم عبد العزيز، ونادية الجندي، وشيكو، ونيللى كريم، ويسرا، ومي عز الدين، ودينا الشربيني، صلاح عبد الله، وهشام ماجد، والمنتج جمال العدل، والفنان خالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وليلى علوي، وهيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمنتج ريمون مقار.

وتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة، على قنوات mbc مصر، وقنوات DMC، والحياة.

وباعتبار الحفل خاص، حضر الحفل من تم توجيه الدعوة لهم بالحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، فيما اقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...