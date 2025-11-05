السدحان والقصبي.. انكشاف سر خلاف أشهر ممثلين سعوديين؟

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان تفاصيل الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنان ناصر القصبي واستمرار قطيعة بينهما دامت 11 عاماً تسببت في توقف مسلسل طاش ما طاش أشهر الأعمال الدرامية الكوميدية في الخليج العربي.

وأكد السدحان خلال لقائه في بودكاست “الملز”، مؤخراً، أن الخلاف بينهما لم يكن شخصياً كما أشيع، بل كان مجرد اختلاف في وجهات النظر الفنية.

وقال السدحان “طبيعي في أي عمل جماعي أن تحدث تباينات في الرأي. قد أكون على صواب أو ربما يكون هو كذلك، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت الأمر بشكل كبير وأعطته بعدًا لم يكن موجوداً”.

حقيقة الخلاف

أوضح السدحان أن ما تم تداوله عن وجود خلافات حادة بينه وبين القصبي كان نتيجة سوء فهم للنكات والمزاح الذي كان يدور بينهما أثناء الترويج للمسلسل، مؤكدًا أن السبب الفعلي وراء توقف “طاش ما طاش” كان نقاشاً حول إنهاء السلسلة في الجزء الـ 18 أو الاستمرار حتى الجزء الـ 20.

عودة القصبي إلى الدراما

من جهة أخرى، عاد الفنان ناصر القصبي مؤخراً إلى الساحة الدرامية بعد انقطاع دام عامين، حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان “فبراير الأسود”، ويشارك في العمل عدد من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم حبيب الحبيب، وسناء يونس، ولولو التميمي، ويزيد المجيول. المسلسل من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح.

طاش ما طاش

صنع الثنائي السدحان والقصبي حالة من المجد عبر المسلسل الشهير “طاش ما طاش” الذي انطلق أول أجزائه في العام 1993 ليحظى بجماهيرية غير مسبوقة، عبر حلقات منفصلة ضاحكة تدور في أجواء اجتماعية وتناقش قضايا ومشكلات متنوعة في إطار نقدي ساخر.

وتميز الثنائي الخليجي بخفة ظل تلقائية وقدرة على النفاذ إلى وجدان المتفرج دون تكلف أو افتعال، كما برعا في تقديم صورة واقعية صادقة لأزمات المجتمع المحلي.

وتفاءلت الأجيال التي تربت على “طاش ما طاش” بعودة ناصر القصبي وعبد الله السدحان إلى التعاون الفني مجدداً واستئناف حالة شديدة الخصوصية ارتبط بها الجمهور على مر السنين، وذلك من خلال مسلسل “طاش العودة” الذي يمثل الجزء الـ 19 من السلسلة التاريخية.

وعُرض الجزء الجديد برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، التي يترأسها المستشار تركي آل الشيخ، بموسم رمضان العام 2023 عبر قناة إم بي سي (MBC) وسط حماس جماهيري لافت وإشادة واسعة، لكن عودة الحديث عن الخلافات جعل شبح الخلاف يعود مجدداً ومعه مخاوف من تجدد الانفصال الفني الذي دام نحو 11 عاماً بين النجمين.

ويعود تاريخ العلاقة الفنية بين الطرفين إلى بدايات حقبة ثمانينيات القرن الماضي من خلال مسرح الجامعة، قبل أن يدشن “طاش ما طاش” ذروة التعاون والنجاح بينهما.

وبخلاف المسلسل الشهير قدم الثنائي مسلسلات عديدة أخرى مشتركة أبرزها “عيون ترقب الزمن”، و”رفاقة درب”، و”صراع الأجيال”، و”حكايات قصيرة”، و”أبو مشعاب”، و”القصر”، و”خلك معي 7″، و”كلنا عيال قرية”، بالإضافة إلى وقد الثنائي مسرحيات عديدة أيضاً منها “تحت الكراسي”، و”عويس التاسع عشر”، و”عودة حمود ومحيميد”، و”افهموني”.