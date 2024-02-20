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السعودية.. 100 مليون دولار للاستثمار في الترفيه والسينما

يأتي إطلاق الصندوق السعودي للأفلام، امتدادًا للاتفاقية التي وقعها الصندوق الثقافي مع شركة “ميفك كابيتال” وشركة “رؤى ميديا فنتشرز” في الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية.. 100 مليون دولار للاستثمار في الترفيه والسينما

أطلقت شركة “ميفك كابيتال” اليوم الثلاثاء، “الصندوق السعودي للأفلام” برأس مال 375 مليون ريال سعودي”100 مليون دولار أمريكي”، وباستثمار من الصندوق الثقافي بنسبة 40% من ميزانية الصندوق.

وقال بيان صادر عن الشركة إن إطلاق هذا الصندوق يسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة لقطاع الأفلام والمسلسلات في السعودية، بالإضافةً لتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع وتمويل مشروعات البنية التحتية المبتكرة في قطاع إنتاج وتوزيع المحتوى.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن “الصندوق السعودي للأفلام” يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاجات المحلية ذات المستوى العالمي، ويعتبر أول مبادرة استثمارية للصندوق الثقافي، وبالشراكة مع “ميفك كابيتال” لإدارة الصندوق و”رؤى ميديا فنتشرز” الشريك الفني.

السعودية.. 100 مليون دولار للاستثمار في الترفيه والسينما


وترتكز الشراكة على تعزيز التعاون الدولي مع أكبر الاستديوهات العالمية وتقديم محتوى يعكس الثقافة المملكة العربية السعودية وقيمتها.
وشهد سوق الإنتاج السينمائي السعودي نمواً سنوياً يصل إلى نحو 25%، ويعتبر أكبر سوق مستهلك للمحتوى الإبداعي والسينمائي في العالم العربي، مدفوعاً بمبادرات وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.


وقال بيان الشركة إن هذا النمو المتسارع يعكس الطلب المتزايد على الأعمال السينمائية التي تحاكي الثقافة السعودية، في ظل تنامي دور شبكات البث الرقمي كمنافس قوي لصالات السينما التقليدية والتي تعزز من استهلاك المحتوى المرئي.


ويأتي إطلاق الصندوق السعودي للأفلام، امتدادًا للاتفاقية التي وقعها الصندوق الثقافي مع شركة “ميفك كابيتال” وشركة “رؤى ميديا فنتشرز” في الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما يأتي تفعيلًا للاستثمار في القطاع ضمن برنامج تمويل قطاع الأفلام، والذي أطلقه الصندوق الثقافي في عام 2023، وهو إحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي – اقنايت الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي بالسعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...