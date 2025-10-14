ارتفاع إيرادات تذاكر السينما السعودية

(وكالات) – قالت هيئة الأفلام السعودية إن إيرادات شباك التذاكر داخل المملكة سجلت ارتفاعاً 6.2 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في إشارة إلى تزايد الإقبال على دور العرض.

وأضافت الهيئة في تقرير أمس الاثنين أن إيرادات النصف الأول من العام الحالي بلغت 448.1 مليون ريال (119.4 مليون دولار) بإجمالي 9.1 مليون تذكرة مباعة ارتفاعاً من 8.5 مليون خلال النصف الأول من 2024 بإيرادات تجاوزت 421.8 مليون ريال (نحو 112.4 مليون دولار).

وأشار التقرير كذلك إلى أن عدد دور السينما بلغ 65 داراً تحتوي على 635 شاشة فيما ارتفع عدد المدن السعودية التي تضم دور عرض سينمائي إلى 20.

وتأسست هيئة الأفلام السعودية في فبراير/شباط 2020 بهدف تطوير قطاع السينما وتحفيز صناع الأفلام السعوديين وتمكينهم، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها.

وشهد قطاع السينما في السعودية، في السنوات القليلة الماضية، قفزات نوعيّة وتقدماً كبيراً، وذلك نتاج للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة لتعزيز صناعة السينما، كونها أحد القطاعات الثقافية الأسرع نمواً وعنصراً مهماً في صناعة الترفيه.

‏‎وتتجسد هذه الجهود المبذولة في قطاع السينما، عبر أعمال وإسهامات تحاكي التطور الثقافي والحضاري؛ من خلال إقامة مهرجانات سينمائية محلية ودولية منها ” مهرجان البحر الأحمر”، و “مهرجان أفلام السعودية”، لتصبح بهذا مركزاً للإبداع والتميز، وبيئةً جاذبة تستقطب المخرجين والممثلين والفنانين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصاً استثمارية من خلال الدعم المالي للمشاريع السينمائية المحلية الذي يقدمه الصندوق الثقافي.

وتحرص الرياض على دعم صناعة الأفلام، وأسست العديد من الجهات الداعمة، من بينها “هيئة الأفلام” التي تهدف إلى بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل على تشجيع الكوادر الوطنية في قطاع الأفلام، إذ تم تجهيز 66 صالة سينما بأحدث التقنيات في 20 مدينة حول المملكة، بإجمالي 607 شاشات عرض، وقدرة استيعابية تصل إلى 62,530 مقعداً، ويتم تشغيل هذه الصالات بواسطة سبع شركات عالمية، مما يوفر تجربة سينمائية فريدةً ومتنوعةً للجمهور.

كما تلعب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع دورًا حاسمًا في رقابة وتصنيف المحتوى، بناءً على مَعايير دقيقة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز قيمه لكونها السلطة الرسمية والمسؤولة عن جميع الأفلام التي تعرض على شاشات دور السينما السعودية، حيث يتم التحقق من قيمة محتوى الفلم لتحديد التصنيف العمري المناسب له، وفي حال دعت الحاجة لإجراء تعديل ما يتم التأكد من نوعية هذه التعديلات وجودتها قبل السماح بعرض الفلم للجمهور.