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إيرادات السينما في السعودية تنمو لتتجاوز 3.7 مليار ريال

خلال تقرير نشرته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سجلت أرقاما قياسية، حققتها صناعة السينما في المملكة خلال الست سنوات الماضية، منذ إعادة فتح دور السينما في أبريل 2018.

فريق التحرير by فريق التحرير

تزامناً مع ذكرى افتتاح أول دار سينما في المملكة العربية السعودية، تعيش صناعة السينما في السعودية فترة من الازدهار الملحوظ والنجاح المتزايد، حيث شهدت أرقاماً قياسية خلال الست سنوات الماضية، وفقًا لتقرير نشرته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

خلال الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2024، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ازدياداً ملحوظاً في أعداد الجمهور الذي حرص على تجربة السينما في المملكة، حيث تم بيع أكثر من 61 مليون تذكرة سينمائية خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تحقيق إيرادات تجاوزت 3.7 مليار ريال سعودي.

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وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد تذاكر السينما المباعة خلال هذه الفترة الست سنوات كما يلي:

  • عام 2018: 633,130 تذكرة.
  • عام 2019: 6,847,523 تذكرة.
  • عام 2020: 6,596,073 تذكرة.
  • عام 2021: 13,096,022 تذكرة.
  • عام 2022: 14,358,062 تذكرة.
  • عام 2023: 17,637,154 تذكرة.
  • عام 2024 (حتى مارس): 2,621,236 تذكرة.

وتعكس هذه الأرقام النمو المستمر في الاهتمام بصناعة السينما في المملكة، حيث ارتفع عدد دور العرض إلى 66 دارًا توجد في 22 مدينة حول المملكة، تضم 618 شاشة عرض و63,373 مقعدًا.

كما بلغ عدد المشغلين لدور السينما 6 مشغلين، وتم عرض 1971 فيلمًا خلال هذه الفترة، منها 45 فيلمًا سعوديًا يبرز إبداع المواهب المحلية.







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فريق التحرير

فريق التحرير

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