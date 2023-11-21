أعلنت مجموعة “ام بي سي” الإعلامية، الثلاثاء، عن نيتها المضي في طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي للبورصة السعودية “تداول”.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب 33.25 مليون سهم للاكتتاب من مجموعة إم بي سي في البورصة السعودية والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة.

متي يتم طرح أسهم مجموعة إم بي سي في البورصة السعودية؟

وقالت “ام بي سي” في بيان لها إنه سيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة البناء الدفتري.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض أسهم إم بي سي العرض للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة وفقاً للوائح بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

وكشفت أن صافي عائدات الطرح لمجموعة إم بي سي في البورصة السعودية ستستخدم من أجل: سداد المديونية المستحقة وتعزيز مساحة السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة، ونفقات محتوى منصة “شاهد” والاستثمار في المبادرات الجديدة.

وقد أكدت وكالة بلومبرغ إن البدء في تلقي الطلبات من المستثمرين و من المؤسسات للشراء في الطرح الأول لمجموعة إم بي سي في البورصة السعودية في تاريخ 30 نوفمبر 2023، وذلك حتى تاريخ 6 ديسمبر 2023، فيما سوف يتم تحديد سعر البدء للاكتتاب في تاريخ 12 ديسمبر 2023.

وأوضحت بلومبرغ أنه بحسب شروط الطرح العام الأولي ، فإن المستثمرين الأفراد سيكون بإمكانهم تقديم طلبات الشراء والاكتتاب خلال الفترة من 14 ديسمبر 2023، وحتى 18 ديسمبر 2023.

وبيّنت أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ الإدراج في البورصة السعودية، ولكن من يمكن أن يكون في عام 2024.

وحسب البيانات المتوفرة على أرابيان بزنس، أعلنت هيئة السوق المالية الثلاثاء موافقتها على شركة مجموعة إم بي سي طرح أسهمها في البورصة السعودية وطرح 33.25 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 10 % من إجمالي أسهم الشركة.

شراء أسهم إم بي سي في البورصة السعودية

ستطرح “إم بي سي” حصة 10%، أو 33.25 مليون سهم من أسهمها (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال المجموعة) للاكتتاب العام.

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مجموعة “إم بي سي” الإعلامية عينت بنكي “إتش إس بي سي هولدينغز” و”جيه بي مورغان تشيس” كمديرين لاكتتابها العام المرتقب الذي يتوقع أن يكون أحد أهم الطروحات العامة الأولية لهذا العام في المملكة العربية السعودية.

وستطرح “إم بي سي” حصة 10%، أو 33.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب، بحسب شروط الطرح العام الأولي التي حصلت عليها “بلومبيرغ نيوز”، وذلك بعد حصول المجموعة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية.

وستتلقى المجموعة، التي تمتلك أكثر من 20 محطة تلفزيونية وإذاعية، طلبات المستثمرين من المؤسسات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، على أن يُحدّد سعر الطرح يوم 12 ديسمبر. أما المستثمرون الأفراد، فسيكون بإمكانهم تقديم طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر. ولم يتم تحديد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.