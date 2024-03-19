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سيلينا غوميز تدرس بيع “رير بيوتي” بـ 2 مليار دولار

تدرس سيلينا غوميز عروض الاستحواذ على شركة مستحضرات التجميل “رير بيوتي” التي أسستها. وتبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
سيلينا غوميز

تدرس الممثلة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز عروض الاستحواذ على شركة مستحضرات التجميل “رير بيوتي” (Rare Beauty) التي أسستها وتبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

وعيّنت سيلينا غوميز مستشارين لتقييم العروض المقدمة من قبل الشركات المهتمة بالاستثمار في الشركة أو الاستحواذ عليها. التقى المصرفيون مع المشترين المحتملين، لكن دون حضور غوميز.

من المتوقع أن تستمر علاقة غوميز مع الشركة حتى بعد بيعها، حيث تلعب دورًا هامًا في نجاحها.

يُصنف موقع “بيزنس أوف فاشن” (Business of Fashion) “رير بيوتي” كواحدة من أكثر أهداف الاندماج والاستحواذ المرغوبة لعام 2024، بتقييم ملياري دولار.

وبدأت سيلينا غوميز وفريقها “رير بيوتي” في عام 2020، مع التركيز على مستحضرات التجميل السائلة التي يمكن وضعها بسهولة وبأقل عدد من الأدوات.

وحقق مستحضر “توريد الخدين” الذي أصدرته الشركة نجاحًا كبيراً على منصة “تيك توك” في العام التالي. وتشمل المنتجات الأخرى التي حظيت بشعبية واسعة “هايلايتر رير بيوتي”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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