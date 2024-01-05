وزنها 238 كلغ.. سمكة تونة بـ790 ألف دولار في اليابان

بيعت سمكة تونة زرقاء الزعانف الجمعة خلال أول مزاد في العام الجديد داخل أكبر سوق للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو بـ 114.2 مليون ين ياباني أي حوالي 790 ألف دولار.

وبلغ وزن سمكة التونة 238 كيلوغراماً وتم بيعها لمطعم المأكولات البحرية “يامايوكي” سلسلة مطاعم السوشي “أونوديرا غروب”.

وبحسب هيروكي ماتسوشيتا، مدير سوق السمك، فإن المبلغ المدفوع يعادل 3 أضعاف ما دفع العام الماضي في نفس اليوم.

وبيعت سمكة تونة تزن 212 كيلوغراماً في المزاد الأول في 2023 بـ 36 مليون ين ياباني (266 ألف دولار)، بحسب وكالة “كيودو” للأنباء.

كما يعتبر المبلغ المدفوع هو الرابع في سلم الأعلى منذ بدأت السجلات عام 1999.

من المقرر تقديم التونة ذات القيمة العالية التي يتم صيدها قبالة سواحل محافظة أوموري في مطعم السوشي الحائز على نجمة ميشلان “أونوديرا” في منطقة جينزا الراقية.