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رحيل الفنان سليمان عيد عن عمر 64 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة

على مدار مسيرته، تجاوز رصيده الفني 150 عملًا تنوّعت بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، مما جعله واحدًا من الأسماء الراسخة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

فريق التحرير by فريق التحرير

فُجع الوسط الفني المصري صباح اليوم الجمعة بخبر وفاة الفنان القدير سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأكد نجله نبأ الوفاة عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، معلنًا أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.

رحيل الفنان سليمان عيد عن عمر 64 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر عام 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كانت انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 إلى جانب الزعيم عادل إمام، وهو الدور الذي فتح له الباب للعديد من الأعمال الفنية بعدها.

تميّز سليمان عيد بأسلوبه الكوميدي الخفيف وحضوره المميز، وشارك في أفلام بارزة مثل “طيور الظلام”، “النوم في العسل”، و”همام في أمستردام”، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات.

على مدار مسيرته، تجاوز رصيده الفني 150 عملًا تنوّعت بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، مما جعله واحدًا من الأسماء الراسخة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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