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تفاوت في ساعات صيام رمضان 2024 بين الدول العربية والعالم

تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2024 بين 12 ساعة و44 دقيقة (تشيلي) و17 ساعة و26 دقيقة (غرينلاند) وذلك بحسب موقع الدول على الكرة الأرضية.

فريق التحرير by فريق التحرير
رمضان

في رمضان 2024، ستشهد الدول العربية تفاوتًا في ساعات الصيام، حيث ستكون أقصر ساعات الصيام في موروني بجزر القمر بمعدل 13 ساعة و4 دقائق، بينما ستكون أطول ساعات الصيام في الرباط بالمغرب بمعدل 14 ساعة و23 دقيقة.

وفي السعودية، ستتراوح ساعات الصيام في رمضان بين 13 ساعة و12 دقيقة في 11 مارس و13 ساعة و57 دقيقة في 9 نيسان/أبريل.

أما في الإمارات ومصر، فستكون أقصر ساعات الصيام 13 ساعة و13 دقيقة في 11 آذار/مارس، وأطولها 13 ساعة و57 دقيقة في الإمارات و14 ساعة و12 دقيقة في مصر في 9 نيسان/أبريل.

على المستوى العالمي، ستشهد نوك في غرينلاند وريكيافيك في آيسلندا أطول ساعات صيام رمضان 17 ساعة و26 دقيقة و17 ساعة و25 دقيقة على التوالي.

في المقابل، ستكون أقصر ساعات الصيام في بورتو مونت بتشيلي بمعدل 12 ساعة و44 دقيقة، وفي كرايست تشيرش بنيوزيلندا بمعدل 12 ساعة و26 دقيقة.

يعزى هذا التفاوت الكبير في ساعات الصيام إلى اختلاف خطوط العرض وموقع البلدان على الكرة الأرضية، حيث تطول ساعات الصيام كلما اقتربنا من المناطق القطبية، وتقصر كلما اقتربنا من خط الاستواء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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