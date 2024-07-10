أول صور لزوج الباندا العملاقة بحديقة “سان دييغو” الأمريكية

يمكن للجمهور الأمريكي، خلال ايام قليلة مشاهدة أول زوج الباندا العملاقة، والتي تدخل الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وأصدر تحالف الحياة البرية في حديقة حيوان “سان دييغو” – وهي المنظمة غير الربحية التي تدير حديقة الحيوان ومنتزه السفاري – الثلاثاء صورا جديدة لزوج الباندا العملاقة، “يون تشوان”، و”شين باو”، وهما يستقران في حديقة حيوان “سان دييغو”.

وصول زوج الباندا العملاقة لحديقة حيوان “سان دييغو”

ووصل “يون تشوان”، و”شين باو”، إلى حديقة حيوان “سان دييغو”، في 27 يونيو الماضي، حيث سيبقيان لعدة أسابيع قبل أن يصبحا متاحين للجمهور، وفقا لحديقة حيوان “سان دييغو”.

و”يون تشوان”، ذكر يبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا، بينما “شين باو”، أنثى تبلغ من العمر 4 سنوات تقريبا، وفقا لشبكة “abc news” الأمريكية.

كيف يمكن التعرف على “يون تشوان” و”شين باو”؟

ووفقا لحديقة الحيوان، يمكن التعرف على “يون تشوان”، من خلال أنفه الطويل المدبب قليلا.

فيما تتمتع “شين باو”، بوجه كبير مستدير وأذنان كبيرتان رقيقتان، بحسب حديقة الحيوان.

مساعدة “الباندا” على التكيف مع موطنها الجديد

ولجعل الباندا مرتاحة في حديقة الحيوان، قدم المسؤولون الخيزران الطازج وصنعوا نسخة محلية من “الووتو”، التي وصفتها المنظمة غير الربحية بأنها “كعكة صينية تقليدية تسمى أيضا “خبز الباندا”.

وقال التحالف في بيان:” لمساعدة زوج الباندا العملاقة، على التكيف مع موطنها الجديد، أجرت الفرق تمارين القدرة على التكيف مع الطعام، وجلسات لمراقبة الوزن”.

وأكد التحالف:” بالإضافة إلى ذلك، تراقب الفرق البيطرية من أمريكا، والصين، عن كثب صحة الباندا، وتتتبع وزنها، وشهيتها، ومؤشرات صحية أخرى يوميا لضمان ازدهارها في بيئتها الجديدة”.

ولم تعلن حديقة الحيوان بعد متى ستكون الباندا مرئية للجمهور.