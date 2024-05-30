روشن تعيد إحياء واجهة جدة البحرية بفن سعودي

أعلنت مجموعة “روشن” السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مبادرة “نجدد خطواتك ونلونها” التي تهدف إلى تجديد المنظر الجمالي لممشى “الواجهة البحرية” في جدة، الوجهة التي تستقطب أكثر من 55 مليون زائر سنوياً.

وتتمحور المبادرة حول تحويل الممشى إلى لوحة فنية نابضة بالحياة تعكس هوية جدة وثقافتها، وذلك من خلال تصميم إبداعي قام بإعداده فنانون سعوديون، مستلهمين عناصر تمثل أعمال مجموعة روشن.

ويمتد الممشى على مسافة 3200 متر ويبلغ عرضه 5 أمتار، وتبلغ مساحته الإجمالية 16000 متر مربع.

ولإضفاء طابع مجتمعي على المشروع، سيتولى أكثر من 200 متطوع من سكان جدة مهمة تنفيذ التصميم الجديد للممشى في نهاية شهر أيار/مايو الحالي، على أن يتم الكشف عن الواجهة البحرية بحلتها الجديدة للجمهور أوائل شهر حزيران/يونيو القادم.

وسبق هذه المبادرة إطلاق المجموعة مسابقة فنية في الأشهر الماضية، دعت من خلالها الفنانين السعوديين لتقديم تصاميمهم لـ “واجهة روشن البحرية”.

وشهدت المسابقة مشاركة 38 فناناً من الرسامين والمصممين، تم تقييم أعمالهم بناءً على معايير محددة، من أبرزها تجسيد عناصر جودة الحياة التي تتبناها المجموعة، بالإضافة إلى التعبير عن حيوية جدة وهويتها الفريدة.

ويذكر أن هذه المنطقة تم افتتاحها عام 2017، وأعيد تسميتها بـ “واجهة روشن البحرية” عام 2022، بهدف تحويلها إلى وجهة جاذبة لسكان جدة وزوارها، وتوفير تجارب مميزة لهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة للمطور العقاري للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، حيث توفر “واجهة روشن البحرية” مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات تمتد لعدة كيلومترات.