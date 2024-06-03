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روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة

تزوج الملياردير الأمريكي، روبرت مردوخ، من عالمة أحياء روسية، تصغره بربع قرن.. إليك تفاصيل حفل الزفاف.

فريق التحرير by فريق التحرير
روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة
روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة

مفاجأة سارة نجمها قطب الإعلام، والملياردير الأمريكي، روبرت مردوخ، والذي أعلن عن زواجه للمرة الـ5، حيث تزوج من عالمة بيولوجيا جزيئية روسية متقاعدة تصغره بربع قرن.

وتزوج روبرت مردوخ، وإيلينا جوكوفا (67 عاما)، السبت الماضي، في مزرعة عنب يملكها قطب الإعلام العالمي، في كاليفورنيا تدعى “موراجا”.

زفاف روبرت مردوخ

روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة

وفي صور منشورة بصحيفة “ذا صن”، وهي صحيفة بريطانية مملوكة لروبرت مردوخ، يظهر الزوجان، وهما يبتسمان – وهو يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق صفراء، وهي ترتدي ثوبًا أبيض مكشوفًا عن الكتفين بينما تمسك بباقة من الورود.

وكان قطب الإعلام أسترالي الأصل، والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 1985، قد استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة فوكس، ونيوز كورب، العام الماضي، قد سبق له الزواج 4 مرات من قبل، كان آخرها من عارضة الأزياء جيري هول.

ضيوف حفل زفاف روبرت مردوخ

روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة

وذكرت تقارير إخبارية أن من بين الضيوف الذين حضروا حفل الزفاف روبرت كرافت (82 عاما)، مالك فريق نيو إنجلاند باتريوتس الأمريكي لكرة القدم، وزوجته دانا بلومبرج البالغة من العمر 50 عاما.

غالبًا ما تكون حياة مردوخ الشخصية المتقلبة، مادةً لصناعة الصحف الشعبية التي ساعد في تعزيزها في ثلاث قارات.

وفي العام الماضي، أعلن مردوخ خطوبته على المذيعة الإذاعية آن ليزلي سميث، أخصائية صحة الأسنان، التي تحولت إلى محافظة، لكنه ألغى حفل الزفاف المقرر بعد أقل من شهر.

من هم زوجات مردوخ الخمسة؟

روبرت مردوخ صاحب الـ 93 عامًا يعقد قرانه للمرة الخامسة

جوكوفا، التي هاجرت إلى الولايات المتحدة من روسيا، هي عالمة البيولوجيا الجزيئية المتقاعدة. وكانت ابنتها، داشا جوكوفا، راعية الفنون ورائدة الأعمال، متزوجة سابقًا من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان مردوخ، وهو أب لستة أطفال، قد تزوج للمرة الأولى، من باتريشيا بوكر، المضيفة الجوية الأسترالية، والتي طلقها في أواخر الستينيات.

فيما كان هو وزوجته الثانية، آنا تورف، مراسلة إحدى الصحف، معًا لأكثر من 30 عامًا قبل الطلاق في عام 1999، فيما انتهى زواجه الثالث من ويندي دينغ في عام 2013.

ويمتلك الملياردير الأمريكي، المولود في أستراليا، والذي تضم إمبراطوريته الإعلامية صحيفة “وول ستريت جورنال“، وفوكس نيوز، وغيرها من وسائل الإعلام المؤثرة، وعائلته شبكة تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، وفقًا لتقديرات إعلامية.

وسلم مردوخ، السيطرة على إمبراطوريته الإعلامية العالمية لابنه لاتشلان، في نوفمبر الماضي، وانتقل إلى منصب فخري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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