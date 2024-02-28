“رقم هاتف مراسل صحفي” يثير خلافا بين رئيس المكسيك ويوتيوب

انتقد الرئيس المكسيكي منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب بسبب حذف جزء من إيجازه الإخباري اليومي حيث كشف عن رقم هاتف أحد المراسلين.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المنصة في المكسيك “استولى عليها المحافظون”، واتهمها بالرقابة وادعى أن موقع يوتيوب “في تراجع كامل”.

لقد كان هذا بمثابة الفصل الأخير في علاقة الحب والكراهية بين الرئيس المكسيكي ووسائل التواصل الاجتماعي.

تضم قناة لوبيز أوبرادور على يوتيوب 4.2 مليون مشترك، ويعطي الرئيس الأفضلية لمدونات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في مؤتمراته الصحفية، وغالبا ما يجيب على الأسئلة الموجهة منهم فقط.

قالت جماعات حرية الصحافة إن قرار الرئيس الكشف عن رقم هاتف مراسل صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس كان محاولة لمعاقبة التقارير الناقدة، وتعريض المراسل لخطر محتمل.

بدأ الخلاف عندما انتقد لوبيز أوبرادور قصة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول تحقيق أمريكي في مزاعم بأن أشخاصا مقربين منه حصلوا على أموال من تجار المخدرات قبل وقت قصير من انتخابه عام 2018، ومرة ​​أخرى بعد أن أصبح رئيسا.

وكما جرت العادة، أرسلت مراسلة التايمز رسالة إلى المتحدث باسم لوبيز أوبرادور تطلب فيها تعليق الرئيس على القصة قبل نشرها، وتضمنت رقم هاتفها كوسيلة للاتصال بها.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي في ذلك اليوم، عرض الرئيس الرسالة على شاشة كبيرة وقرأها بصوت عالٍ، بما في ذلك رقم هاتفها.

وبينما يحظر القانون المكسيكي على المسؤولين الكشف عن معلومات شخصية عن الأشخاص، قال لوبيز أوبرادور إن “السلطة السياسية والأخلاقية لرئيس المكسيك فوق هذا القانون”.

وقال يوتيوب في بيان إن “سياسات التحرش لدينا تحظر بشكل صارم المحتوى الذي يكشف معلومات التعريف الشخصية لشخص ما، بما في ذلك رقم هاتفه”. وبعد المراجعة، قمنا بإزالة وإصدار إنذار للقنوات التي تحتوي على الفيديو الذي ينتهك هذه السياسة.

وقال الرئيس في بيان إن “هذا موقف متعجرف واستبدادي. إنهم في حالة تدهور كامل».