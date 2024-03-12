دراسة: الإنسان عرف فنون المزاح قبل 13 مليون سنة

توصلت دراسة حديثة إلى إن الإنسان عرف فنون المزاح ومداعبة الأخرين منذ أكثر من 13 مليون سنة، مؤكدة أن هذا السلوك لا يقتصر على البشر فقط بل تم رصد سلوكيات مشبهة لدى بعض الحيوانات.

وقالت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Proceedings of Royal Society Biological Sciences”، أن قدرة الإنسان على مداعبة الآخرين والمزح معهم تبدأ في مرحلة مبكرة وتحديدا في سن 8 أشهر.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم رصد هذه السلوكيات أيضا لدى بعض الحيوانات مثل بعض أنواع القرد والشامبنزي.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال في سن 12 شهرا، لديهم 3 أنواع من السلوكيات يستغلونها للفت الانتباه ومداعبة الآخرين، أولها، إعطاء الأشياء للآخرين ومن ثم أخذها منهم بسرعة، ثانيها، السلوكيات الاستفزازية مثل القيام بأعمال غير مقبولة بالنسبة للكبار، ثالث هذه السلوكيات هي القيام ببعض السلوكيات المزعجة مثل خطف الأشياء من الآخرين بعنف.

الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية رصدت أيضا 18 نمطا سلوكيا للمداعبة لدى بعض القردة، وجميعها تستهدف رد فعل الآخرين وجذب الانتباه.